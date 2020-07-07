#Букви зібрали цікаві факти про цей та інші свята.
В цей день на Соломонових островах – День незалежності, в Танзанії – День сільського господарства. В Японії сьогодні святкують Танабата, тобто фестиваль Зірок (національний японський свято любові).
Івана Купала сьогодні відзначають в Україні, Росії та Білорусі.
Івана Купала
Івана Купала (інакше Іванов день,Іван Травник), – одне з найвеселіших свят у східних слов’ян. Воно присвячене літньому сонцестоянню.
На цей період випадає кілька значних християнських свят – Петрів день і Різдво Іоанна Предтечі.
На Русі Івана Купала і донині святкується широко і повсюдно, незважаючи на те що православна церква засуджує супутні свята традиції, на кшталт купань в росі, хороводів і всіляких ігрищ, бачачи в цьому язичницьку природу.
Традиції в цей день пов’язані з вогнем, травами і водою.
Прийнято, купатися в росі на світанку, шукати квітку папороті, плести вінки і пускати їх за течією річки, стрибати через палаюче вогнище, спалювати старі непотрібні речі.
Народні прикмети на Івана Купала: що не можна робити
- Якщо вітер сильний, то варто чекати потепління.
- Буде сонячна погода найближчими днями, якщо пішов дощ ввечері.
- Умивання купальської росою і купання в річках і озерах корисно для краси і здоров’я.
- Трави, зібрані на Івана Купала, володіють цілющою силою.
- Якщо стрибнути через купальське вогнище – підуть усі біди і хвороби.
- На Івана Купала ворожіння правдиві, а сни – віщі.
- Дощовий день на Купала – до поганого врожаю.
- У цю ніч зоряно – буде багато грибів.
- Сильна роса – до врожаю огірків.
- Днем дощ – через п’ять днів буде сонячно.
- Аромат польових квітів посилився – до дощу.
- Якщо дівчина вмиється ранковою росою – вона ще довгі роки буде свіжа і молода.
- Почув спів цвіркуна – чекай хороших новин.
- Побачиш змію – чекай біди і неприємностей.
Що не можна робити:
У ніч на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку.
Водяна нечисть може нашкодити цим людям і навіть опанувати їх свідомістю.
7 червня: цей день в історії
1607 – вперше заспівали гімн Англії God Save the King.
1668 – Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук.
1754 – в Нью-Йорку відкрився Королівський коледж (нині Колумбійський університет).
1881 – вперше надрукована казка “Піноккіо” (Рим, “Журнал для дітей”).
1891 – компанія “Американ Експрес” запатентувала дорожні чеки, які послужили прообразом сучасних кредитних карт.
1980 – перший переліт через Ла-Манш літака на сонячних батареях.
1987 – почався суд над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху.
1 990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.
2005 – серія терористичних актів в лондонському метро і міських автобусах.
Іменинники 7 липня
1861 – Нетті Стівенс, американська жінка-біолог і генетик.
1940 – Рінго Старр, британський музикант, барабанщик групи The Beatles.
1943 – Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.
Привітання з днем ангела в цей день приймають Венедикт, Кирило, Мефодій, Антон (Антоній), Іван, Яків (Яків).