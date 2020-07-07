У вівторок, 7 липня, в Україні святкують День Івана Купала. У церковному календарі це день народження Іоанна Предтечі.

#Букви зібрали цікаві факти про цей та інші свята.

В цей день на Соломонових островах – День незалежності, в Танзанії – День сільського господарства. В Японії сьогодні святкують Танабата, тобто фестиваль Зірок (національний японський свято любові).

Івана Купала сьогодні відзначають в Україні, Росії та Білорусі.

Івана Купала

Івана Купала (інакше Іванов день,Іван Травник), – одне з найвеселіших свят у східних слов’ян. Воно присвячене літньому сонцестоянню.

На цей період випадає кілька значних християнських свят – Петрів день і Різдво Іоанна Предтечі.

На Русі Івана Купала і донині святкується широко і повсюдно, незважаючи на те що православна церква засуджує супутні свята традиції, на кшталт купань в росі, хороводів і всіляких ігрищ, бачачи в цьому язичницьку природу.

Традиції в цей день пов’язані з вогнем, травами і водою.

Прийнято, купатися в росі на світанку, шукати квітку папороті, плести вінки і пускати їх за течією річки, стрибати через палаюче вогнище, спалювати старі непотрібні речі.

Народні прикмети на Івана Купала: що не можна робити

Якщо вітер сильний, то варто чекати потепління.

Буде сонячна погода найближчими днями, якщо пішов дощ ввечері.

Умивання купальської росою і купання в річках і озерах корисно для краси і здоров’я.

Трави, зібрані на Івана Купала, володіють цілющою силою.

Якщо стрибнути через купальське вогнище – підуть усі біди і хвороби.

На Івана Купала ворожіння правдиві, а сни – віщі.

Дощовий день на Купала – до поганого врожаю.

У цю ніч зоряно – буде багато грибів.

Сильна роса – до врожаю огірків.

Днем дощ – через п’ять днів буде сонячно.

Аромат польових квітів посилився – до дощу.

Якщо дівчина вмиється ранковою росою – вона ще довгі роки буде свіжа і молода.

Почув спів цвіркуна – чекай хороших новин.

Побачиш змію – чекай біди і неприємностей.

Що не можна робити:

У ніч на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку.

Водяна нечисть може нашкодити цим людям і навіть опанувати їх свідомістю.

7 червня: цей день в історії

1607 – вперше заспівали гімн Англії God Save the King.

1668 – Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук.

1754 – в Нью-Йорку відкрився Королівський коледж (нині Колумбійський університет).

1881 – вперше надрукована казка “Піноккіо” (Рим, “Журнал для дітей”).

1891 – компанія “Американ Експрес” запатентувала дорожні чеки, які послужили прообразом сучасних кредитних карт.

1980 – перший переліт через Ла-Манш літака на сонячних батареях.

1987 – почався суд над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху.

1 990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.

2005 – серія терористичних актів в лондонському метро і міських автобусах.

Іменинники 7 липня

1861 – Нетті Стівенс, американська жінка-біолог і генетик.

1940 – Рінго Старр, британський музикант, барабанщик групи The Beatles.

1943 – Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.

Привітання з днем ​​ангела в цей день приймають Венедикт, Кирило, Мефодій, Антон (Антоній), Іван, Яків (Яків).