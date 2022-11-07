Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1788 — козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.

1909 — у Львові створено Український Студентський Союз.

1917 — в Росії почалася Жовтнева революція.

1918 — початок третього наступу більшовиків на Україну.

1920 — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР.

1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади.

1941 — Люфтваффе потопило теплохід “Вірменія” поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. людей.

1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни відзначають день святої Тавіфи, яка жила в 1-му столітті. Вона належала до християнської громади в Іоппії.

Прикмети:

  • Якщо зірки на небі тьмяні, день буде холодним.
  • Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.
  • Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злаків.
  • Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Що не можна робити 7 листопада:

  • У цей день не можна їсти хліб – інакше рік буде важким.
  • Також сьогодні не можна відмовляти знедоленим у допомозі.

Іменини святкують Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін.

  • 6 листопада в Україні відзначали День Визволення Києва, а у світі — Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.