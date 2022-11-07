Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1788 — козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.
1909 — у Львові створено Український Студентський Союз.
1917 — в Росії почалася Жовтнева революція.
1918 — початок третього наступу більшовиків на Україну.
1920 — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР.
1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади.
1941 — Люфтваффе потопило теплохід “Вірменія” поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. людей.
1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.
1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.
2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни відзначають день святої Тавіфи, яка жила в 1-му столітті. Вона належала до християнської громади в Іоппії.
Прикмети:
- Якщо зірки на небі тьмяні, день буде холодним.
- Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.
- Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злаків.
- Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.
Що не можна робити 7 листопада:
- У цей день не можна їсти хліб – інакше рік буде важким.
- Також сьогодні не можна відмовляти знедоленим у допомозі.
Іменини святкують Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін.
- 6 листопада в Україні відзначали День Визволення Києва, а у світі — Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.