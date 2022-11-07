Сьогодні, 7 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а у світі — Міжнародний день мерло.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1788 — козаки під орудою Антона Головатого завоювали османську фортецю Очаків.

1909 — у Львові створено Український Студентський Союз.

1917 — в Росії почалася Жовтнева революція.

1918 — початок третього наступу більшовиків на Україну.

1920 — за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнала незалежність УНР.

1940 — У Канаді створено Комітет українців Канади.

1941 — Люфтваффе потопило теплохід “Вірменія” поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тис. людей.

1951 — У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

1990 — розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2000 — Джордж Вокер Буш став президентом США.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни відзначають день святої Тавіфи, яка жила в 1-му столітті. Вона належала до християнської громади в Іоппії.

Прикмети:

Якщо зірки на небі тьмяні, день буде холодним.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злаків.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Що не можна робити 7 листопада:

У цей день не можна їсти хліб – інакше рік буде важким.

Також сьогодні не можна відмовляти знедоленим у допомозі.

Іменини святкують Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін.