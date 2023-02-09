Згідно з документами, Саманта Маркл подала до суду на Меган за "наклеп, заснований на очевидно неправдивих і зловмисних заявах, зроблених її зведеною сестрою перед аудиторією по всьому світу".

Про це інформує ET.

Звинувачення Саманти в її позові стосувалися коментарів, які Меган зробила під час інтерв’ю Опрі Вінфрі з принцом Гаррі у 2021 році. Крім того, Саманта стверджує, що Меган “публікувала та поширювала неправдиві та зловмисні заяви” про неї в книзі “Знайти свободу”.

У позові стверджується, що коментарі Меган про неї були “брехнею, спрямованою на знищення репутації Саманти, принизила, зганьбила та спровокувала ненависть у світовому масштабі”. Також Саманта стверджує, що Меган “організувала кампанію з наклепу та знищення репутації та довіри до своєї сестри та батька, щоб зберегти та популяризувати неправдиву історію про її життя”.

Далі вона заперечує заяви Маркл про те, що вона не проводила багато часу з Самантою у дитинстві, а також коментарі, які вона зробила, стверджуючи, що Саманта “кинула середню школу”. Вона також заперечує заяву герцогині Саасекської про те, що Саманта змінила своє прізвище на Маркл після того, як у 2018 році вперше з’явилася новина про стосунки Меган і принца Гаррі.

Зазначено, що Саманта вимагає відшкодування збитків у розмірі 75 000 доларів і розгляду справи присяжними.

Також додається, що напружені стосунки між сестрами розпочалися ще у 2018 році. Тоді в інтерв’ю Good Morning Britain Саманта наполягала, що не “заробляє” на славі Меган, незважаючи на те, що вона часто і відверто критикує її.

“Більшу частину свого життя я працювала в медіа, тому те, що моя сестра раптово стала герцогинею, не є підставою для мене припиняти все це, – сказала Саманта. – Давайте подивимося правді в очі: ми всі повинні виживати. Гроші рухають світ, тож якщо ви хочете назвати це прибутком, це добре, але я думаю, що ніхто в ЗМІ не відмовиться від платні за розмови про королівську сім’ю”.