Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання
1587 – Після 19 років ув’язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт
1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно
1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук
1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси
1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу
1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова
1914 – в Монреалі створили українське видавництво “Новий Світ”
1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Гріффіта “Народження нації”
1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова
1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747
1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії
1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.
Сьогодні народилися
- 1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини
- 1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства
- 1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст
- 1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік
- 1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець
- 1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог
- 1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог
- 1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання
- 1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка
- 1925 – Джек Леммон, американський кіноактор
- 1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор
- 1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів
- 1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів
Віряни вшановують пам’ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.
За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.
Прикмети
- У цей день ворожать на погоду.
- Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
- Хуртовина – зимі ще довго бути.
- Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви.
Чого не можна робити сьогодні
- У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.
- Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.
- Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров’я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.
Іменини відзначають: Аркадій, Семен, Гавриїл, Федір, Давид, Пилип, Йосип, Климент, Іларіон, Петро, Арсен, Іван, Марія.