Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День безпечного Інтернету, День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією. Також 8 лютого сталася дуель Пушкіна й Дантеса.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1106 – Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання

1587 – Після 19 років ув’язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт

1600 – суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно

1724 – імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук

1879 – інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси

1885 – опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу

1908 – перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова

1914 – в Монреалі створили українське видавництво “Новий Світ”

1915 – в Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму Девіда Гріффіта “Народження нації”

1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова

1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747

1964 – Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії

1965 – в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

Сьогодні народилися

1700 – Данило Бернуллі, фізик і математик, відкривач однойменного рівняння стаціонарного руху ідеальної рідини

1822 – Маркевич Опанас, народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства

1828 – Жюль Верн, французький письменник-фантаст

1834 – Дмитро Менделєєв, російський хімік

1850 – Іван Похитонов, український і російський живописець

1883 – Йозеф Шумпетер, австрійський та американський економіст і соціолог

1904 – Ігор Белза, український і російський історик культури, музикознавець, композитор, педагог

1906 – Честер Карлсон, американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання

1920 – Лана Тернер, голлівудська кінозірка

1925 – Джек Леммон, американський кіноактор

1931 – Джеймс Дін, американський кіноактор

1932 – Джон Вільямс, американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів

1945 – Джон Грішем, американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів

Віряни вшановують пам’ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.

За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

Прикмети

У цей день ворожать на погоду.

Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко

Хуртовина – зимі ще довго бути.

Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви.

Чого не можна робити сьогодні

У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.

Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров’я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

Іменини відзначають: Аркадій, Семен, Гавриїл, Федір, Давид, Пилип, Йосип, Климент, Іларіон, Петро, ​​Арсен, Іван, Марія.