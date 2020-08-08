8 серпня 1900 року в Брукліні (США) відбувся перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу або великого тенісу. У нагороду переможець отримав срібний кубок, подарований організаторам першого матчу студентом Гарвардського університету Дуайтом Филли Девісом.

Про це розповідають #Букви.

Кубок Девіса (англ. Davis Cup) – це найбільші міжнародні командні змагання в чоловічому тенісі.

Дуайт Філлей Девіс у статусі студента двічі став чемпіоном США — спочатку в парному, а потім і в одиночному розряді. Далі Девіс хотів стати найкращим у світі.

І в 1900 році відбувся перший матч турніру. У 1945 році, після смерті Дуайта Девіса, турнір отримав назву по імені свого засновника.

Кубок Девіса вважається найпрестижнішим тенісним трофеєм в чоловічому тенісі. Кубок є срібну чашу з позолотою висотою в 33 сантиметри і діаметром 45 сантиметрів.

У перші роки за кубок боролися команди тільки двох країн – США і Великобританії. Пізніше підключилися збірні Австралії, Австрії, Бельгії, Німеччини, Канади та Франції. Зараз в Кубку Девіса беруть участь понад 140 команд.

У 1981 році був сформований грошовий призовий фонд Кубка Девіса. Зараз він становить 8,5 млн доларів.