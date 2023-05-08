8 травня відзначається День пам'яті та примирення, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. За церковним календарем вшановується пам'ять апостола і євангеліста Марка.

Про це повідомляють #Букви.

День пам’яті та примирення (па́м’яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни) — пам’ятний день в Україні, який вшановують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є “гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму”.

8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла “Акт про беззастережну капітуляцію” Збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням Президента Німеччини Карла Деніца. Акт був підписаний іще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченою до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені присвячені пам’яті жертв цієї війни Дні пам’яті та примирення, що відзначаються 8 та 9 травня.

2015 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні — 8 й 9 травня. Планувалося, що й надалі в Україні вшанування загиблих розпочинатиметься 8 травня — разом з Європою та світом, і продовжуватиметься традиційно 9 травня.

Офіційне свято перемоги над нацизмом святкується у Європі 8 травня. Окрім того, з 2005 року 8 травня проголошено Генасамблеєю ООН Днем пам’яті та примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни.

Міжнародний (або Всесвітній) день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Ця дата є річницею народження Жана-Анрі Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. Він був засновником Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і першим лауреатом Нобелівської премії миру.

Ідея “щорічної акції, яка могла б поширитися в усьому світі та стала б великим внеском у мир” була представлена одразу після Першої світової війни. Цю ініціативу, відому як “перемир’я Червоного Хреста”, вивчали Міжнародна комісія, створена на 14-й Міжнародній конференції Червоного Хреста. Її доповідь, представлену на 15-й Міжнародній конференції Червоного Хреста в Токіо в 1934 році, було схвалено. Лише після Другої світової війни, у 1946 році, токійська пропозиція була вивчена Лігою товариств Червоного Хреста.

Через два роки, враховуючи принципи перемир’я та його застосування в різних регіонах світу, було прийнято пропозицію щорічного відзначення Міжнародного дня Червоного Хреста. Перший День Червоного Хреста відзначався 8 травня 1948 року. Офіційна назва дня змінювалася з часом і в 1984 році стала “Міжнародним днем Червоного Хреста і Червоного Півмісяця”.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Америка, Франція, Польща – День Перемоги

Велика Британія – День Фарі (Furry Dance) — давнє весняне свято у Хелстоні (графство Корнуол)

Латвія – День розгрому нацизму і пам’яті жертв Другої світової війни

Мексика – День народження Мігеля Ідальго (1753—1811), національного героя Мексики

Норвегія – День звільнення, або день ветерана

Південна Корея – День батьків

США штат Міссурі – День Трумена

Чехія – День незалежності

Цього дня у світі:

1541 — іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Міссісіпі, котру він назвав Річка Святого Духа.

1606 — в Москві відбулось весілля Лжедмитра I з Мариною Мнішек.

1660 — Карла II проголошено королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну.

1713 — указом Петра I столицю Московського царства перенесено з Москви до Санкт-Петербурга.

1773 — у збройній сутичці з турками вбили правителя Єгипту мамлюка Алі Бея (абхаза за походженням).

1794 — страчено на гільйотині 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лавузьє, вся вина котрого перед “революційним народом” полягала в тому, що він працював у Генеральному відкупі, установі, що збирала податки. Перед стратою він прохав трохи часу для закінчення досліду, але йому було відмовлено.

1838 — у Великій Британії опублікована “Народна хартія” — програма політичних вимог англійського пролетаріату.

1842 — поблизу Версаля загорівся потяг, який перевозив вищих діячів Франції, в результаті чого понад 50 осіб загинуло.

1846 — американська армія розбила мексиканські війська в битві при Пало-Альто.

1847 — шотландський винахідник зі Стонгейвена Роберт Томсон (1822—1873) отримав патент на гумову камеру для коліс.

1886 — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів — сьогодні його продають по всьому світу під назвою “Coca-Cola”.

1892 — введена заборона на природні багатства Конго, яка не дозволяла розраховуватись каучуком і слоновою кісткою з іншими державами.

1895 — Китай передав Тайвань Японській імперії.

1898 — завершилося одиночне навколосвітнє плавання Джошуа Слокама на шлюпі “Спрей”.

1900 — близько 6 тисяч осіб загинули через ураган і повінь в Гальвестоні (Техас, США).

1900 — Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським

1902 — під час виверження вулкана Пеле (montagne Pelée) палаюча хмара зруйнувала місто Сен-П’єр на острові Мартиніка. Загинули близько 26 тисяч мешканців, вціліли лише двоє чи троє.

1903 — перший справжній дирижабль “Лебоді” здійснив свій перший політ на 37 км.

1909 — в Москві урочисто відкрили пам’ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.

1919 — Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум — рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини.

1923 — Велика Британія пред’явила СРСР ряд ультимативних вимог (“ультиматум Керзона”), які спершу було відхилено, але згодом частково задоволено.

1926 — відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.

1933 – Магатма Ґанді почав голодний страйк проти британського панування в Індії.

1937 — президент Чехословаччини Е. Бенеш надіслав Сталіну повідомлення з попередженням про підготовку проти нього заколоту серед вищого керівництва Червоної Армії.

1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.

1942 – Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму; у Кораловому морі з орту атакованого американського авіаносця “Лексингтон” евакуйовані 2735 осіб — наймасовіша в історії рятувальна операція.

1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.

1944 — Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок.

1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01

1945 — сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.

1947 — Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.

1949 — парламентська рада в Бонні прийняла “Основний закон” (Конституцію ФРН).

1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш.

1952 — у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.

1953 — перший французький конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 “Фарфаде” здійснив перший політ як гелікоптер.

1954 — створена Федерація футболу Азії.

1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув’язнених биттям.

1961 — в Англії засуджено до 42-х років в’язниці 38-літнього дипломата Джорджа Блейка, звинуваченого у шпигунській діяльності на користь СРСР.

1962 — у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.

1970 — вийшов диск “Let It Be”.

1973 — закінчилося 71-денне протистояння між федеральною владою та членами Руху американських індіанців, які захопили резервацію Пайн-Ридж.

1976 — Шведська група “ABBA” втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею “Fernando”, яку утримувала протягом місяця.

1988 — у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.

1989 — вийшов з друку перший номер “Газети Виборчої” (Варшава).

1994 — Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.

1996 — внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.

2004 — німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп’ютерного вірусу “Sasser”.

2021 — вибух замінованого автомобіля перед школою в Кабулі, столиці Афганістану, убив щонайменше 55 людей і поранив понад 150.

Яке сьогодні церковне свято:

8 травня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам’ять апостола і євангеліста Марка. У народі називали цей день Марк Ключник, тому що вважали, що у цього святого є ключі від неба і він може випустити дощ. Наші предки вважали день особливо магічним – стежили за погодою і привертали фінансову удачу.

Народився в Єрусалимі, був племінником апостола Варнави і учнем апостола Петра. Заснував Церкву в Єгипті, був першим єпископом в Олександрії. Тут поклав початок християнському училищу. З проповіддю Євангелія подорожував в Лівії, Нектополі та інших областях Африки. Відвідав апостола Павла в Римі, де він перебував в кайданах.

Повернувшись до Олександрії, апостол протидіяв язичникам, що порушило їх ненависть. Святий Марк, передбачаючи свій кінець, поспішив залишити після себе наступників — єпископа Ананію і трьох пресвітерів.

Незабаром язичники напали на апостола під час богослужіння, побили його, волочили вулицями міста і кинули до в’язниці. Вночі йому з’явився Спаситель і надихнув його. На ранок дорогою на судилище св. Марк помер зі словами: “В руки Твої, Господи, віддаю дух мій”.

Прикмети:

Птахи весь день голосно співають – до покращення погоди.

Якщо різко похолодало – до частих заморозків в травні.

В саду оселилися птахи – до хорошого врожаю ягід і фруктів.

Птахи в’ють гнізда на сонці – до прохолодного літа, в тіні – до жаркого і сонячного.

Якщо яблуня досі не зацвіла – урожай яблук буде поганим в цьому році.

Традиції:

На Марка в давнину закликали дощі, а також молилися, щоб літо не було посушливим. Вірили, якщо в травні дощ піде хоча б три дні, значить урожай буде багатим.

День вважався вдалим для нових починань і подорожей. А щоб гроші текли рікою, потрібно було придбати річ, яка вам дуже подобається.

Також наші предки стежили, куди саме прилітали перелітні птахи: в сад – будуть плодоносити дерева, на город – буде хороший урожай. В саду в цей день розвішували годівниці для птахів, щоб вони там селилися.

Настоєм з кропиви в цей день мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви.

Іменини сьогодні святкують:

Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.