Про це він розповів в інтрев’ю телеканалу CNBC News.
“Мій розкладний телефон назавжди пропав. Ви дивитеся на 89-річного хлопця, який ледь починає з цим (новими технологіями — ред.) справлятися”, — розповів Баффет.
Як свій перший смартфона мільярдер обрав новітній iPhone 11 від компанії Apple. Бізнесмен зізнався, що в основному використовує iPhone для телефонних дзвінків. Також раніше Баффет розповідав, що використовує iPad — для перевірки цін на акції та проведення досліджень.
Хоча близько 5,5% акції компанії Apple, яка власне виробляє смартфони та планшети вже більше 10 років, належать холдинговій компанії Баффета Berkshire, бізнесмен до останнього залишався прихильником старого розкладного кнопкового телефону Samsung SCH-U320 за 20 доларів. Ось як він виглядає:
- Американська компанія Apple розробляє власний антенний модуль для майбутніх смартфонів iPhone з підтримкою 5G (мереж зв’язку п’ятого покоління).