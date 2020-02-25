89-річний мільярдер Уоррен Баффет, який є інвестором компанії Apple, змінив свій телефон-розкладачку Samsung Haven на iPhone 11.

Про це він розповів в інтрев’ю телеканалу CNBC News.

“Мій розкладний телефон назавжди пропав. Ви дивитеся на 89-річного хлопця, який ледь починає з цим (новими технологіями — ред.) справлятися”, — розповів Баффет.

Як свій перший смартфона мільярдер обрав новітній iPhone 11 від компанії Apple. Бізнесмен зізнався, що в основному використовує iPhone для телефонних дзвінків. Також раніше Баффет розповідав, що використовує iPad — для перевірки цін на акції та проведення досліджень.

Хоча близько 5,5% акції компанії Apple, яка власне виробляє смартфони та планшети вже більше 10 років, належать холдинговій компанії Баффета Berkshire, бізнесмен до останнього залишався прихильником старого розкладного кнопкового телефону Samsung SCH-U320 за 20 доларів. Ось як він виглядає: