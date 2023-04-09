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У неділю, 9 квітня, християни, які слідують григоріанському та новоюліанському календарю, відзначають Великдень. Це свято є символом перемоги життя над смертю і є одним із найважливіших для вірян.

Володимир Зеленський привітав християн західного обряду та повідомив, що два дні тому розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровить іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітає всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня.

“Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх — це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу”, — йдеться у дописі.

Лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко також звернувся до християн західного обряду зі словами привітання, наголосивши, що Україна вже другий рік поспіль зустрічає світле Воскресіння Христове, відбиваючи повномасштабне вторгнення російських військ.

Народний депутат України Олексій Гончаренко приєднався до привітань вірян, які сьогодні святкують Великдень у багатьох українських містах. Також він привітав воїнів, яким доводиться відзначати свято на передовій.

Привітання зі світлим святом Великодня висловила також і Юлія Тимошенко, голова партії “Батьківщина”, побажавши вірянам миру та перемоги.

Також християн західного обряду привітав і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він звернувся до вірян з побажанням любові, злагоди та віри в майбутнє нашої незалежної держави. “Вітаю усіх з Великодніми святами. Віримо в нашу перемогу, підтримуємо один одного та чекаємо на возз’єднання родин, які розділила війна”, – наголосив він.