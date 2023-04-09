9 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Всесвітній день антикваріату та День добрих справ. За церковним календарем вшановують пам’ять Матрони.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Цей день присвячений підвищенню обізнанності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми, сприянню запобіжним зусиллям по всьому світу. Сексуальне насильство над дітьми — серйозна та широко розповсюджена проблема, від нього щорічно страждає близько мільйона дітей.

День добрих справ. Це міжнародне свято об’єднує понад 100 країн. Головна його мета — робити добрі вчинки на благо людей та планети. Щороку сотні тисяч волонтерів застосовують просту ідею на практиці: кожна людина може зробити щось хороше, щоб світ змінився на краще. Хоча справа і може здаватися мізерною у порівнянні з потребами Землі, але це не має значення.

Всесвітній день антикваріату. Антикваріатом можуть бути будь-які предмети давнини, що мають художню чи історичну цінність. Термін походить від латинського слова, що перекладається як “старовинний”. Такі реліквії повинні мати вік не менше 100 років.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Грузія – День національної єдності

Болівія, Косово – День Конституції

Філіппіни – День доблесті

Туніс – День пам’яті мучеників

Данія – День пам’яті німецького вторгнення

Фінляндія – День фінської мови

США – Національний день колишніх військовополонених

Цього дня у світі:

193 — Септимій Север був проголошений Римським імператором.

1553 — Шимун VIII Йоханнан Сулака посвячений на єпископа в Римі, що призвело до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви.

1667 — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.

1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.

1865 — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об’єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.

1930 — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв’язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.

1940 — німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.

1963 — екс-прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.

1966 — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.

1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть

1969 — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі “Спікізі”.

1977 — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею “Dancing Queen”.

1983 — англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею “Let’s Dance”.

1989 — радянські війська розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.

1990 — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

1991 — у Львові засновано творче об’єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).

2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії

2003 — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.

2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

2015 — в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Яке сьогодні церковне свято:

9 квітня – день пам’яті Матрони. Вона була рабинею у жінки-іудейки, яка примушувала дівчину зректися своєї віри в Христа. Однак Матрона стійко стояла на своєму, виносила всі страждання, які випали на її долю. Якось господиня дізналася, що її рабиня ходила до церкви. За це вона зв’язала Матрону і била жорстоко кілька днів, залишила без їжі та води, замкнула в комірці. В один з таких днів дівчина померла. Підняли її тіло християни і з почестями поховали, а сам єпископ Олександр Солунський побудував храм на її честь.

Прикмети:

Туман чи іній вранці — урожай буде багатим

На підвіконні сидить кішка і проситься на вулицю — покращення погодних умов

Під снігом, який розтанув, помітна цвіль — в лісі буде багато грибів

Традиції:

Цього дня було прийнято займатися городом і садовими справами. Вважалося, що тоді все вдасться. Жінки йшли до храму, щоб помолитися святій Матроні про допомогу і заступництво. Її вважали заступницею рукодільниць.

9 квітня обов’язково виносили з дому і позбувалися старих речей. Так можна було викинути зі свого життя негатив.

Іменини:

Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.