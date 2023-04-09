Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Цей день присвячений підвищенню обізнанності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми, сприянню запобіжним зусиллям по всьому світу. Сексуальне насильство над дітьми — серйозна та широко розповсюджена проблема, від нього щорічно страждає близько мільйона дітей.
День добрих справ. Це міжнародне свято об’єднує понад 100 країн. Головна його мета — робити добрі вчинки на благо людей та планети. Щороку сотні тисяч волонтерів застосовують просту ідею на практиці: кожна людина може зробити щось хороше, щоб світ змінився на краще. Хоча справа і може здаватися мізерною у порівнянні з потребами Землі, але це не має значення.
Всесвітній день антикваріату. Антикваріатом можуть бути будь-які предмети давнини, що мають художню чи історичну цінність. Термін походить від латинського слова, що перекладається як “старовинний”. Такі реліквії повинні мати вік не менше 100 років.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Грузія – День національної єдності
- Болівія, Косово – День Конституції
- Філіппіни – День доблесті
- Туніс – День пам’яті мучеників
- Данія – День пам’яті німецького вторгнення
- Фінляндія – День фінської мови
- США – Національний день колишніх військовополонених
Цього дня у світі:
- 193 — Септимій Север був проголошений Римським імператором.
- 1553 — Шимун VIII Йоханнан Сулака посвячений на єпископа в Римі, що призвело до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви.
- 1667 — у Парижі відбулася перша у світі публічна мистецька виставка.
- 1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.
- 1865 — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об’єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.
- 1930 — в Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв’язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.
- 1940 — німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.
- 1963 — екс-прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.
- 1966 — у Франції Софі Лорен вийшла заміж за продюсера Карло Понті.
- 1966 — Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть
- 1969 — відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі “Спікізі”.
- 1977 — шведська група ABBA на тиждень очолила американський хіт-парад з піснею “Dancing Queen”.
- 1983 — англійський хіт-парад очолив Девід Боуї з піснею “Let’s Dance”.
- 1989 — радянські війська розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.
- 1990 — у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.
- 1991 — у Львові засновано творче об’єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).
- 2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії
- 2003 — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.
- 2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.
- 2015 — в Україні ухвалені декомунізаційні закони.
Яке сьогодні церковне свято:
9 квітня – день пам’яті Матрони. Вона була рабинею у жінки-іудейки, яка примушувала дівчину зректися своєї віри в Христа. Однак Матрона стійко стояла на своєму, виносила всі страждання, які випали на її долю. Якось господиня дізналася, що її рабиня ходила до церкви. За це вона зв’язала Матрону і била жорстоко кілька днів, залишила без їжі та води, замкнула в комірці. В один з таких днів дівчина померла. Підняли її тіло християни і з почестями поховали, а сам єпископ Олександр Солунський побудував храм на її честь.
Прикмети:
- Туман чи іній вранці — урожай буде багатим
- На підвіконні сидить кішка і проситься на вулицю — покращення погодних умов
- Під снігом, який розтанув, помітна цвіль — в лісі буде багато грибів
Традиції:
- Цього дня було прийнято займатися городом і садовими справами. Вважалося, що тоді все вдасться. Жінки йшли до храму, щоб помолитися святій Матроні про допомогу і заступництво. Її вважали заступницею рукодільниць.
- 9 квітня обов’язково виносили з дому і позбувалися старих речей. Так можна було викинути зі свого життя негатив.
Іменини:
Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.
- #Букви також повідомляли про свята, іменини, традиції та прикмети 8 квітня.
- За даними синоптиків, у неділю, 9 квітня в деяких областях України очікуються дощі, подекуди з грозою.