Про це повідомляють #Букви.
А ще у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму.
Цей день в історії:
1906 — у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.
1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.
1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.
1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.
1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).
1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”.
1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.
1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.
1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.
1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.
1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила “Маніфест українського правозахисного руху”.
1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.
1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.
1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.
Яке сьогодні церковне свято:
Цього дня православні християни відзначають день пам’яті преподобного Нестора Літописця, який був ченцем Києво-Печерського монастиря. Саме він є автором “Повісті минулих літ”.
Прикмети:
- якщо стелиться туман – буде відлига, а якщо на сиру землю падає сніг – весною рано зацвітуть проліски;
- іній на деревах означав, що скоро вдарить мороз;
- вітер кілька днів дме в одну сторону – прийдуть дощі.
Іменини святкують Нестор, Андрій, Капітоліна, Марк, Олександр.