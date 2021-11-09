Сьогодні, 9 листопада, День української писемності та мови, а також Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Про це повідомляють #Букви.

А ще у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму.

Цей день в історії:

1906 — у Російській імперії почалася земельна реформа Столипіна.

1882 — в Єлисаветграді з п’єсою “Наталка-Полтавка” дебютував український театр Марка Кропивницького.

1907 — британський король Едуард VII отримав у подарунок найбільший діамант у світі.

1918 — на руїнах Австро-Угорщини проголосили Австрійську Республіку.

1918 — у Львові створили виконавчий орган ЗУНР (з 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат).

1938 — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворили напіввійськову організацію “Карпатська Січ”.

1938 — у Третьому Рейху відбулися масові погроми євреїв “Кришталева ніч”.

1947 — команда “Динамо” (Київ) перемогла “Харчовик” (Одеса) з рахунком 5:1 і здобула Кубок УРСР з футболу 1947 року.

1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк.

1962 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила постанову про перейменування міста Станіслав на Івано-Франківськ, а Станіславської області на Івано-Франківську область.

1977 — Українська Гельсінська Група оприлюднила “Маніфест українського правозахисного руху”.

1989 — Почалося руйнування Берлінської стіни.

1995 — Македонія і Україна прийняті до Ради Європи.

1997 — в Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

Яке сьогодні церковне свято:

Цього дня православні християни відзначають день пам’яті преподобного Нестора Літописця, який був ченцем Києво-Печерського монастиря. Саме він є автором “Повісті минулих літ”.

Прикмети:

якщо стелиться туман – буде відлига, а якщо на сиру землю падає сніг – весною рано зацвітуть проліски;

іній на деревах означав, що скоро вдарить мороз;

вітер кілька днів дме в одну сторону – прийдуть дощі.

Іменини святкують Нестор, Андрій, Капітоліна, Марк, Олександр.