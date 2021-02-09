Про це розповідають #Букви.
У США – День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури, в Індії – День шоколаду, в Канаді – День продовольчої свободи, у Катарі – День спорту.
Цей день в історії:
1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).
1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.
1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.
1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник.
1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, “Мулен Руж”). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.
1897 — в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з них 22,6 млн. українців).
1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса.
1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків.
1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної Республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.
1918 — підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.
1923 — повстання отаманів Холодного Яру у Лук’янівській в’язниці в Києві.
1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури.
1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).
1943 — Вінстон Черчилль повідомив Йосипа Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.
1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів.
1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings.
2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.
2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.
День Іоанна Златоуста
9 лютого православні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського. Він є одним із найбільш шанованих у православ’ї за свої добрі справи.
Архієпископа вважають заступником людей, які у відчаї.
Прикмети 9 лютого:
Сліпучо-білий місяць – до холодів, червоний – до вітру.
Хмари проти вітру пливуть – до снігу.
Скло запітніло – до тепла.
День ангела відзначають: Іван, Йосип, Дмитро, Петро, Тит.