9 лютого у світі відзначаються День народження стриптизу, Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Міжнародний день піци, Міжнародний день безпечного Інтернету.

Про це розповідають #Букви.

У США – День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури, в Індії – День шоколаду, в Канаді – День продовольчої свободи, у Катарі – День спорту.

Цей день в історії:

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.

1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.

1863 — американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник.

1893 — відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, “Мулен Руж”). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.

1897 — в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з них 22,6 млн. українців).

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса.

1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків.

1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п’ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної Республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.

1918 — підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.

1923 — повстання отаманів Холодного Яру у Лук’янівській в’язниці в Києві.

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури.

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Йосипа Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.

1964 — The Beatles вперше з’явилися в прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів.

1972 — відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings.

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

День Іоанна Златоуста

9 лютого православні вшановують пам’ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського. Він є одним із найбільш шанованих у православ’ї за свої добрі справи.

Архієпископа вважають заступником людей, які у відчаї.

Прикмети 9 лютого:

Сліпучо-білий місяць – до холодів, червоний – до вітру.

Хмари проти вітру пливуть – до снігу.

Скло запітніло – до тепла.

День ангела відзначають: Іван, Йосип, Дмитро, Петро, Тит.