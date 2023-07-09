Джерело: #Букви

Міжнародний день знищення зброї. Подія була започаткована ООН 9 липня 2001 року. Пов’язана вона з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів в тих країнах, які розташовані на південному сході Європи. Після того, як в регіоні був врегульований конфлікт, відмічалася велика кількість зброї, яка сильно перевищує необхідну. Зброя часто в такому разі перебуває в незаконному володінні, використовується для злочинної діяльності.

День рибалки. Це професійне свято, яке було встановлено ще 22 червня 1995 року. Головна мета події полягає у тому, щоб привернути увагу людей до робітників рибного господарства, подякувати працівникам за їхню старанність, підвищити зацікавленість до професійних рибацьких спілок.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Аргентина – День незалежності

Палау – День Конституції

Австралія – День Конституції

Марокко – День Хасана II

Казахстан – День податкової служби

Камбоджа – День посадки дерев

Азербайджан – День співробітників органів дипломатичної служби

Канада – День провінції Нунавут

США – Національний день цукрового печива

Цього дня у світі:

1357 — король Карл IV заклав в Празі Карлов міст через Влтаву.

1686 — сім європейських держав створили Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі.

1789 — Національні збори у Королівстві Франція проголосили себе Установчими.

1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.

1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.

1877 — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем став Спенсер Гір.

1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1955 — заснований Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку (опубліковано Маніфест Рассела-Ейнштейна).

1955 — знаменита рок-н-рольна пісня “Rock Around the Clock” (автор Біл Гейлі, виконання гурту Bill Haley & His Comets) зайняла перше місце в Американському чарті “Білбоард”.

1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.

1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).

2002 — Організація Африканської Єдності, яка об’єднує 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.

2006 — Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу.

2018 — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту “Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України”.

Яке сьогодні церковне свято:

9 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Давида Солунського. Його постригли в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Але пізніше він побудував собі окремий курінь неподалік від Солуні. Там прожив він близько 70 років. Щодня Давид молився та дотримувався суворого посту, знемагав від холоду чи спеки. За це Бог послав йому дар зцілення. Він вмів лікувати людей та давати їм цінні поради. Коли досягнув поважного віку він міг навіть брати у руки палаюче вугілля. Помер близько 540 року.

Прикмети:

Спекотно — ще протягом 40 днів буде така погода

Засуха вказує на те, що грибів не буде до самої осені

Сонячний день — до хорошої погоди протягом всього літа

Зранку багато роси, вродить чимало огірків

Традиції:

Згідно з народним календарем 9 липня називали Суничником. Селяни вирушали у ліс на пошуки смачних ягід. Існувало повір’я, за яким вагітні повинні були носити в кишенях суниці, щоб їхні пологи були легкими. А ще з суниці 9 липня варили компот, робили варення на зиму.

Іменини сьогодні святкують:

Аліпій, Іван, Іона, Леонід, Петро, Феодора, Анастасія, Діана.