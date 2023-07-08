8 липня відзначають Всесвітній день боротьби з алергією. В Україні сьогодні - День родини. Церква цього дня вшановує князя Петра і княгиню Февронію.

Джерело: #Букви

Всесвітній день боротьби з алергією: створено за ініціативи Всесвітніх організацій алергії та імунопатології. Його головна мета полягає у тому, щоб привернути увагу людей до досить актуальної проблеми поширення алергії, її профілактики і лікування.

В Україні сьогодні відзначають:

День родини – відзначається з 2012 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

США – Національний день шоколаду з мигдалем та Національний день фруктового морозива

Цього дня у світі:

52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.

1497 — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

1573 — Булонським едиктом покладено край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів.

1592 — відбулася битва при Сачхоні між японським і корейським флотами.

1618 — за “зачаровування” французької королеви була страчена камеристка Марії Медічі.

1654 — в Америку прибув перший єврей Яків Барсімсон.

1659 — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I. Це зупинило намагання гетьмана Івана Мазепи, котрий виступив союзником шведів, покласти край зазіханням Московського царства на землі України. Він змушений був шукати захисту в Османській імперії і невдовзі помер у селі Варниці біля Бендер. Але це поклало майбутньому повному розгрому московської армії турецькими військами і полонення самого Петра I, якого викупили пізніше на прохання цариці Катерини за величезні коштовності.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1889 — вперше вийшла друком фінансова газета “The Wall Street Journal”.

1913 — завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31).

1916 — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей. Масове повстання казахських племен було жорстоко придушене.

1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.

2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Яке сьогодні церковне свято:

8 липня християни святкують день пам`яті Петра і Февронії. Їхній шлюб став зразком християнського шлюбу. А день 8 липня – святом людей, що люблять, і щасливої родини. Петро був князем Муромським. А Февронія – простою дівчиною з села.

Прикмети:

Спекотний день – спека ще 40 днів протримається.

Засуха в липні – не чекай грибів до самої осені.

Миші і свині 8 липня їсти сіно почали – буде поганий покіс.

Якщо розсада добре п’є воду для поливу, значить, у дні сінокосу буде сухо, і навпаки.

Традиції:

8 липня вважався сприятливим днем для будь-яких любовних справ. Тому часто зізнавалися у коханні, засилали сватів, грали весілля.

Віряни молилися святій Февронії, щоб вона подарувала міцний шлюб та довгі стосунки.

Іменини сьогодні святкують:

Євген, Прокіп, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.