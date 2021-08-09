Сьогодні, 9 серпня, відзначають Міжнародний день корінних народів світу. День прийнято відповідно до резолюції Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй №49/214 від 23 грудня 1994 року.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні Всесвітній день книголюбів.

Цей день в історії:

1483 — відкрита Сікстинська капела.

1805 — Австрійська імперія, Російська імперія і Велика Британія створили Третю коаліцію проти Наполеона.

1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.

1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор.

1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.

1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді (випущений лише 1944 року).

1944 — Вінстон Черчилль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто.

1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.

1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.

1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.

1990 — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська.

1992 — у Барселоні пройшло офіційне закриття Олімпійських ігор, на котрих об’єднана команда колишніх республік СРСР посіла перше місце, завоювавши 112 медалей.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона.

Прикмети погоди:

Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.

Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.

Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.