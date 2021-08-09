Про це повідомляють #Букви.
Крім того, сьогодні Всесвітній день книголюбів.
Цей день в історії:
1483 — відкрита Сікстинська капела.
1805 — Австрійська імперія, Російська імперія і Велика Британія створили Третю коаліцію проти Наполеона.
1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.
1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор.
1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.
1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді (випущений лише 1944 року).
1944 — Вінстон Черчилль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто.
1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.
1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.
1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.
1990 — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська.
1992 — у Барселоні пройшло офіційне закриття Олімпійських ігор, на котрих об’єднана команда колишніх республік СРСР посіла перше місце, завоювавши 112 медалей.
Яке сьогодні церковне свято:
День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона.
Прикмети погоди:
- Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
- Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
- Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
- Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясної погоди.
Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.