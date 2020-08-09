Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні в Японії – День обіймів, в ПАР – Жіночий день, в Уругваї, Чилі – День дітей, в Бразилії – День батька, в США – День рисового пудингу, День захисту лісу від пожежі, День польки, в Сінгапурі – День республіки, в Канаді – День миротворців, в Болгарії – День Військово-морського флоту.
Пам’ятні дати 9 серпня
У 1173 році в Італії почалося будівництво Пізанської вежі.
У 1483 році в Ватикані відбулося відкриття Сікстинської капели.
У 1859 році американський винахідник Натан Еймс запатентував ескалатор.
У 1910 році житель Чикаго Альва Джон Фішер запатентував електричну пральну машину.
У 1942 році в цей день пройшов “Матч смерті” в окупованому нацистами Києві. У футбольному поєдинку спочатку вели кияни. Але в перерві до них в роздягальню зайшов німецький полковник і під загрозою таборів і розстрілу зажадав здатися. У другому таймі німцям вдалося зрівняти рахунок. Але в підсумку переможцями стала наша команда – 5:3. Відразу після гри всіх 11 футболістів відвезли в Бабин Яр і розстріляли.
У 1945 році через три дні після атомного бомбардування Хіросіми, американці скинули другу ядерну бомбу “Товстун” – теерь на Нагасакі. Загинули 74 тисячі чоловік.
У 1962 році Роберт Циммерман – американський автор-виконавець, художник, письменник і кіноактор, офіційно змінив своє ім’я. Він став Бобом Діланом.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 9 серпня вшановує пам’ять святого великомученика Пантелеймона (Пантолеон). Інші назви свята: “Пантелеімон Качановий”, “Кочаннік”, “Цілитель”, “Капустяні щі”, “Палій”.
Прикмети
- Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
- Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
- Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.
- Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясній погоді.
- Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.
Що сьогодні неможна робити
Не можна важко фізично працювати. Але і без діла теж не можна сидіти: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.
9 серпня іменини у Костянтина, Анфіси, Германа, Наума, Миколи, Сави, Івана і Миколи.