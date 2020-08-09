9 серпня світ відзначає День книголюбів і Міжнародний день корінних народів світу. В Україні - День працівників ветеринарної медицини та День будівельника.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні в Японії – День обіймів, в ПАР – Жіночий день, в Уругваї, Чилі – День дітей, в Бразилії – День батька, в США – День рисового пудингу, День захисту лісу від пожежі, День польки, в Сінгапурі – День республіки, в Канаді – День миротворців, в Болгарії – День Військово-морського флоту.

Пам’ятні дати 9 серпня

У 1173 році в Італії почалося будівництво Пізанської вежі.

У 1483 році в Ватикані відбулося відкриття Сікстинської капели.

У 1859 році американський винахідник Натан Еймс запатентував ескалатор.

У 1910 році житель Чикаго Альва Джон Фішер запатентував електричну пральну машину.

У 1942 році в цей день пройшов “Матч смерті” в окупованому нацистами Києві. У футбольному поєдинку спочатку вели кияни. Але в перерві до них в роздягальню зайшов німецький полковник і під загрозою таборів і розстрілу зажадав здатися. У другому таймі німцям вдалося зрівняти рахунок. Але в підсумку переможцями стала наша команда – 5:3. Відразу після гри всіх 11 футболістів відвезли в Бабин Яр і розстріляли.

У 1945 році через три дні після атомного бомбардування Хіросіми, американці скинули другу ядерну бомбу “Товстун” – теерь на Нагасакі. Загинули 74 тисячі чоловік.

У 1962 році Роберт Циммерман – американський автор-виконавець, художник, письменник і кіноактор, офіційно змінив своє ім’я. Він став Бобом Діланом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 серпня вшановує пам’ять святого великомученика Пантелеймона (Пантолеон). Інші назви свята: “Пантелеімон Качановий”, “Кочаннік”, “Цілитель”, “Капустяні щі”, “Палій”.

Прикмети

Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.

Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Якщо мурахи вхід в мурашник закладають – скоро піде дощ.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої і ясній погоді.

Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

Що сьогодні неможна робити

Не можна важко фізично працювати. Але і без діла теж не можна сидіти: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

9 серпня іменини у Костянтина, Анфіси, Германа, Наума, Миколи, Сави, Івана і Миколи.