Про це повідомляють #Букви.
Також у світі святкується День подорожі на повітряній кулі, День подяки правоохоронним органам (у США), Національний день кассуле (страва французької кухні), Національний день абрикосів (США), День нерезидентів (Індія) та національний День мучеників у Панамі.
У християн 9 січня – День Святого апостола, першомученика й архидиякона Стефана (Степанів день).
Пам’ятні події:
У 1599 у Масселбурзі (Шотландія) була створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
У 1648 році Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі.
У 1799 році у Великій Британії вперше в історії був введений податок на прибуток.
У 1920 році Нестор Махно відмовився вести свої війська на фронт проти поляків. Через це більшовики оголосили його поза законом.
У 1951 — у Нью-Йорку (США) відбулося офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй (ООН).
У 2007 році CEO Apple Стів Джобс представив публіці перший iPhone.
9 січня народилися:
У 1875 році народився Степан Томашівський – український історик, публіцист і політик, голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
У 1908 році народилася Симона де Бовуар, французька письменниця, борчиня за права жінок.
У 1913 народився Річард Ніксон, 37-й президент Сполучених Штатів Америки.
У 1924 році народився Сергій Параджанов, український і вірменський кінорежисер, режисер знаменитої екранізації повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.
У 1944 — Джиммі Пейдж, британський музичний діяч, незмінний гітарист і творець рок-гурту “Led Zeppelin”.
У 1982 — Кетрін, герцогиня Кембриджська, дружина Вільяма, герцога Кембриджського.
Прикмети 9 січня:
Якщо день сніжний – влітку вродять ягоди й гриби.
Якщо сьогодні сонячний і морозний день – рік буде врожайним.
Якщо не видно надворі маленьких пташок – скоро буде сильний снігопад.
Іменини святкують: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихін, Ферапонт.
- Нагадаємо, 8 січня у Вірменії був День донора, а в Таїланді – День дітей. На Кіпрі святкували на честь Кіккської ікони Божої Матері, у КНДР відсвяткували День народження Кім Чен Ина, а в Греції – фестиваль жінок.