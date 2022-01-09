Сьогодні у світі святкують Міжнародний день хореографа, день статичної електрики та День гри в Бога.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі святкується День подорожі на повітряній кулі, День подяки правоохоронним органам (у США), Національний день кассуле (страва французької кухні), Національний день абрикосів (США), День нерезидентів (Індія) та національний День мучеників у Панамі.

У християн 9 січня – День Святого апостола, першомученика й архидиякона Стефана (Степанів день).

Пам’ятні події:

У 1599 у Масселбурзі (Шотландія) була створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.

У 1648 році Богдана Хмельницького обрали гетьманом Запорізької Січі.

У 1799 році у Великій Британії вперше в історії був введений податок на прибуток.

У 1920 році Нестор Махно відмовився вести свої війська на фронт проти поляків. Через це більшовики оголосили його поза законом.

У 1951 — у Нью-Йорку (США) відбулося офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй (ООН).

У 2007 році CEO Apple Стів Джобс представив публіці перший iPhone.

9 січня народилися:

У 1875 році народився Степан Томашівський – український історик, публіцист і політик, голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

У 1908 році народилася Симона де Бовуар, французька письменниця, борчиня за права жінок.

У 1913 народився Річард Ніксон, 37-й президент Сполучених Штатів Америки.

У 1924 році народився Сергій Параджанов, український і вірменський кінорежисер, режисер знаменитої екранізації повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

У 1944 — Джиммі Пейдж, британський музичний діяч, незмінний гітарист і творець рок-гурту “Led Zeppelin”.

У 1982 — Кетрін, герцогиня Кембриджська, дружина Вільяма, герцога Кембриджського.

Прикмети 9 січня:

Якщо день сніжний – влітку вродять ягоди й гриби.

Якщо сьогодні сонячний і морозний день – рік буде врожайним.

Якщо не видно надворі маленьких пташок – скоро буде сильний снігопад.

Іменини святкують: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихін, Ферапонт.