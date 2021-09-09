У четвер, 9 вересня, в Україні відзначається День фізкультури та спорту, а у світі - Всесвітній день краси.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

День тестера

Міжнародний день алкогольного синдрому плода

Міжнародний день судоку

День адміністраторів і менеджерів в Бразилії

День екстрених служб в Великобританії

День заповідника Хуай Кха Кхенг в Таїланді

День мучеників або День Масуда в Афганістані

День незалежності або День Республіки в Північній Кореї

День пам’яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті в Словаччині

День плюшевого ведмедика

День прекрасних чудовиськ

День хризантеми в Японії

День чудесних диваків

День штату Каліфорнія в США

Національний день дитини в Коста-Ріці.

Цей день в історії:

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1850 — Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.

1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку “мертву петлю“ — одну з фігур вищого пілотажу (“петля Нестерова“).

1920 — створено Київський авіаційний завод.

1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.

1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

1991 — проголошено незалежність Таджикистану

1998 — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.

2006 — розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського.

Прикмети:

Якщо на Пігмена сильна гроза, то осінь буде довгою і теплою;

Якщо сьогодні у небі багато пухнастих хмар – до нетривалих дощів;

Якщо вродило багато жолудів – взимку буду дуже холодно;

Іменини сьогодні святкують: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен, Анфіса.