Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

  • Всесвітній день надання першої медичної допомоги
  • День тестера
  • Міжнародний день алкогольного синдрому плода
  • Міжнародний день судоку
  • День адміністраторів і менеджерів в Бразилії
  • День екстрених служб в Великобританії
  • День заповідника Хуай Кха Кхенг в Таїланді
  • День мучеників або День Масуда в Афганістані
  • День незалежності або День Республіки в Північній Кореї
  • День пам’яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті в Словаччині
  • День плюшевого ведмедика
  • День прекрасних чудовиськ
  • День хризантеми в Японії
  • День чудесних диваків
  • День штату Каліфорнія в США
  • Національний день дитини в Коста-Ріці.

Цей день в історії:

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1850 — Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.

1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.

1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку “мертву петлю“ — одну з фігур вищого пілотажу (“петля Нестерова“).

1920 — створено Київський авіаційний завод.

1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.

1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

1991 — проголошено незалежність Таджикистану

1998 — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.

2006 — розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського.

Прикмети:

  • Якщо на Пігмена сильна гроза, то осінь буде довгою і теплою;
  • Якщо сьогодні у небі багато пухнастих хмар – до нетривалих дощів;
  • Якщо вродило багато жолудів – взимку буду дуже холодно;

Іменини сьогодні святкують: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен, Анфіса.

 