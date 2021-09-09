Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день надання першої медичної допомоги
- День тестера
- Міжнародний день алкогольного синдрому плода
- Міжнародний день судоку
- День адміністраторів і менеджерів в Бразилії
- День екстрених служб в Великобританії
- День заповідника Хуай Кха Кхенг в Таїланді
- День мучеників або День Масуда в Афганістані
- День незалежності або День Республіки в Північній Кореї
- День пам’яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті в Словаччині
- День плюшевого ведмедика
- День прекрасних чудовиськ
- День хризантеми в Японії
- День чудесних диваків
- День штату Каліфорнія в США
- Національний день дитини в Коста-Ріці.
Цей день в історії:
1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.
1850 — Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.
1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.
1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенція про охорону літературних і художніх творів.
1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку “мертву петлю“ — одну з фігур вищого пілотажу (“петля Нестерова“).
1920 — створено Київський авіаційний завод.
1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.
1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.
1991 — проголошено незалежність Таджикистану
1998 — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.
2006 — розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Церковне свято: Православна церква вшановує пам’ять Пігмена Великого та Пімена Палестинського.
Прикмети:
- Якщо на Пігмена сильна гроза, то осінь буде довгою і теплою;
- Якщо сьогодні у небі багато пухнастих хмар – до нетривалих дощів;
- Якщо вродило багато жолудів – взимку буду дуже холодно;
Іменини сьогодні святкують: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пігмен, Анфіса.