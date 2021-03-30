Про це він заявив під час презентації оновленого плану вакцинації населення.
Понад 10 мільйонів американців отримали по першій дозі вакцини проти коронавірусу протягом суботи й неділі, 27 і 28 березня. Це рекорд для США.
За період з 29 березня по 4 квітня, тобто за один тиждень, в США планують вакцинувати 22 мільйони осіб. В першу чергу, вакцинують людей із зони ризику, а після них – інших дорослих.
Якщо вдасться виконати цей план, то в кінці тижня 75% американців старше 65 років (одна з груп ризику) будуть щеплені проти коронавірусу хоча б однієї дозою вакцини. Байден зазначив, що це сталося через 10 тижнів після того, як він став президентом США.
“Багато бабусь й дідусів тепер можуть безпечно обійняти своїх онуків, а зовсім недавно вони не могли цього зробити”, – сказав американський президент.
Байден закликав забезпечити право 90% повнолітніх американців отримати вакцину проти коронавірусу з 19 квітня.
“Принаймні 90% дорослих американців будуть мати право вакцинуватися з 19 квітня, це через три тижні”, – сказав Байден. Він зазначив, що вакцина буде доступна в радіусі 5 миль від їх місця проживання.
Решта 10% отримають таке право вже з 1 травня.
Кількість пунктів, в яких можна зробити вакцинацію, виросте з 17 до 40 тисяч протягом трьох наступних тижнів. Також планується відкрити ще 12 федеральних центрів масової вакцинації. Людина, перебуваючи у своїй машині, зможе під’їхати і їй зроблять щеплення. Процес займе близько години.
Люди похилого віку з обмеженими можливостями зможуть отримати вакцину, перебуваючи вдома. Байден направив мільйони доларів в Міністерство охорони здоров’я на витрати, пов’язані з логістикою.
- Станом на 27 березня, 35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.