Триває 93-тя доба протистояння України російській агресії. Окупанти не припиняються наступальних дій у Східній операційній зоні та збільшили кількість обстрілів по українських воїнах на Південнобузькому напрямку.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 27 травня.

У британському відомстві наголошують, що росіяни продовжують незаконне та неспровоковане широкомасштабне вторгнення.

На мапі ж зображена актуальна інформація щодо російського наступу в Україні, взята з останніх даних міністерства оборони США.

Додамо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські армійці відновили наступ на Слов’янському напрямку.

Активні наступальні дії ворога продовжують на Донецькому напрямку. Росіяни інтенсивно обстрілюють ЗСУ та перегруповують війська.

Також противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій.