Про це повідомляє американське видання CNN.

Американський співак Тоні Беннетт встановив рекорд Гіннеса як найстаріша людина, що випустила нову музичну платівку.

Альбом Беннетта під назвою Love for Sale (“Любов на продаж”) у співпраці з Леді Гагою вийшов 1 жовтня. На той момент артисту було 95 років і 60 днів. Ці числа і зафіксовані у Книзі рекордів Гіннеса.

Леді Гага поділилася враженням від запису альбому зі співаком-рекордсменом і зауважила, що не відчуває 60-річної різниці у віці. Співачка стверджує, що під час співу дуетом Тоні Беннетт здається їй молодим хлопцем.

Це не перший рекорд, який Беннетт встановив у своїй 70-річній кар’єрі. Таких рекордів у нього ще чотири:

1. Найстаріша людина, яка досягла першого місця в чарті альбомів США із нещодавно записаним альбомом “Cheek to Cheek”.

2. Найдовший час між альбомами, які потрапили у найкращу двадцятку Великобританії: 39 років.

3. Найстарша людина, яка увійшла до списку кращих 20 альбомів Великобританії з “Duets: An American Classic” (музиканту на той час було 80 років).

4. Найдовший час між випуском оригінального запису та повторним записом того самого синглу тим самим виконавцем.

Альбом, записаний із Леді Гагою, стане п’ятим рекордом Тоні Беннетта.

Довідка: Тоні Беннетт – американський естрадний співак традиційної свінгової та попмузики з елементами джазу, переважно з репертуару Great American Songbook. Також відомий як художник. Виступає на великій сцені з 1949 року.