Більшість українців прагнуть, аби Україна рухалася шляхом демократії. 95% респондентів у всіх регіонах поділяють цю думку.

Про це повідомили в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування провели з 2 до 9 серпня. До нього долучилися понад 2,5 тисячі осіб.

95% респондентів назвали свободу слова, справедливе правосуддя, вільні й чесні вибори трьома найважливішими характеристиками демократії, яка працює повноцінно.

86% опитуваних оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Вони вірять, що Україна переможе, а також причиною оптимізму є народ та його сила.

92% хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС. Ще 79% мають прагнення до того, аби наша держава долучилася до НАТО. Регіональні відмінності між респондентами, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли.

Збільшився показник підтримки цінностей Європи. Кращий баланс чоловіків та жінок у політичному житті хочуть бачити 72% українців.

“Опитування показує історичне зрушення у кількості громадян, що підтримують рівні права для гомосексуальних людей”, — зазначено у повідомленні.

Зазначено, що українці не розглядають свою територію як “розмінну монету”. Переважна більшість зазначила, що вони борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, бо це єдиний результат війни, який вважається прийнятним.