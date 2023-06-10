Під час виступу у Верховній Раді, Петро Порошенко закликав депутатів негайно розглянути пакет законів, що стосуються підтримки військових.

Джерело: “Європейська солідарність”

Сьогодні, 10 червня, народний депутат України Петро Порошенко виразив своє обурення питаннями, що стосуються законопроєктів про допомогу військовим.

“У мене запитання – а де законопроект про 30 тисяч військовим? А де законопроект, який ми проголосували про поранених? А де врешті решт законопроект про вшанування жертв Бузкового гаю?”

Він підкреслив необхідність завершити роботу в робочій групі та проголосувати за ці законопроєкти негайно.

Порошенко також заявив про невиконані зобов’язання України як кандидата на членство в Євросоюзі.

“За два тижні – річниця з моменту надання Україні статусу країни-кандидата. Хтось тоді обіцяв, що ми за два дні виконаємо всі сім умов. Хтось – за два місяці, хтось за два тижні. Рік пройшов, і я, повернувшись з Брюсселю, можу наголосити, що під час зустрічей є захоплення українською армією, але немає оплесків за ту роботу, яку парламент, український уряд і Офіс Президента мали зробити”, – зауважив Петро Порошенко.

Він закликав до швидкого прийняття семи законів цього тижня.