Про це пише видання Digital Trends.

Зазначається, що модель навушників Adidas RPT-02 Sol не потрібно заряджати. Вона з’явиться у продажу в першій половині 2022 року.

Навушники від Adidas отримуватимуть енергію від сонячних променів, коли користувач займається спортом чи просто перебуває на відкритому повітрі. Водночас за потреби користувач зможе зарядити навушники традиційним способом за допомогою порту USB Type-C. Акумулятор розрахований на 80 годин роботи.

Бренд зазначає, що навушники зроблені з екологічних та перероблених матеріалів.

Панель збору сонячних променів вбудована в зовнішню частину навушників. Світло, яке потрапляє на неї, необов’язково має бути прямим і інтенсивним. Тобто навушники можуть заряджатися від сонця навіть під час ранкової та вечірньої пробіжки, за умови, якщо сонце ще не зайшло.

Такі навушники орієнтовно коштуватимуть 200-230 доларів.