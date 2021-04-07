В адміністрації президента США Джо Байдена оприлюднили план щодо податкової реформи. Один з пунктів - перегляд корпоративного податкового кодексу. Збільшивши податки для корпоративних клієнтів адміністрація планує залучити близько 2,5 трильйона доларів за 15 років.

Про це повідомляє The New York Times.

Пропозиції Байдена передбачають, що великі компанії платитимуть вищі податки. Якщо план схвалять, то він принесе 2,5 трильйона доларів доходу за 15 років.

Байден раніше говорив про те, що великі компанії, в тому числі Amazon, використовують різні лазівки, щоб не платити “ні цента федерального прибуткового податку”. У відповідь керівник Amazon Джефф Безос заявив, що виступає за підвищення ставки корпоративного податку в рамках плану щодо модернізації інфраструктури, але підтримав всі пропозиції Байдена.

Зокрема, це вдасться зробити внаслідок того, що з податкового кодексу приберуть положення, які дозволяють великим компаніям знижувати або анулювати свої податкові зобов’язання, часто шляхом виведення прибутку за кордон.

Також в плані Байдена – зусилля по боротьбі зі зміною клімату. Наприклад, пропонується замінити субсидії на викопне паливо податковими пільгами, які сприяють виробництву чистої енергії.

Деякі корпорації висловили готовність платити більше податків. Але в основному, власники великих компаній проти.

Міністерка фінансів Джанет Йеллен заявила, що цей план покладе край глобальній “гонитві на дно” корпоративного оподаткування, яка, за її словами, була руйнівною для американської економіки та її працівників.

“Наші податкові надходження вже знаходяться на найнижчому рівні за багато років. Якщо вони продовжать падати нижче, у нас буде менше грошей для інвестування в дороги, мости, Інтернет і так далі”, – сказала міністерка.

План адміністрації Байдена передбачає підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 28%. У Білому домі заявили, що підвищення призведе до відповідності ставки корпоративного податку в Америці з іншими країнами з розвиненою економікою і зменшить нерівність. Податкову ставку істотно знизив президент Дональд Трамп. До цього, у 2017 році, вона становила 35%.