Про це повідомили на сайті Білого дому.

Списки відвідувачів Білого дому публікували за президентства Барака Обами, однак цю практику скасували за Дональда Трампа.

В першому звіті за 12 днів президентства Байдена (з 20 по 31 січня) сказано, що адміністрацію відвідали 400 осіб. Це значно менше, аніж до пандемії коронавірусу. Більшість зустрічей була віртуальна.

В Білому домі повідомили, що відповідно до зняття карантинних обмежень через коронавірус – збільшуватиметься кількість відвідувачів президентської адміністрації.

За Трампа через відмову публікувати списки гостей Білого дому, в президента були юридичні проблеми. Тому, у 2018 році, Білий дім почав щорічно публікувати списки гостей деяких федеральних відомств, а не Білого дому.