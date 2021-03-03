Представники адміністрації американського президента Джо Байдена розкритикували бездіяльність його попередника, Дональда Трампа у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашоггі. Це стосується санкцій щодо принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана, ймовірного замовника вбивства.

Про це повідомляє американський телеканал СNN.

Адміністрація Байдена минулого тижня опублікувала звіт, згідно з яким принца (MBS) називають замовником убивства оглядача американського видання Washington Post Джамаля Хашоггі. Журналіста було вбито і, ймовірно, розчленовано в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року.

За правління Трампа щодо MBS не було введено ніяких обмежень. Але минулої п’ятниці держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про обмеження на видачу віз, які торкнулися 76 громадян Саудівської Аравії, які, як вважається, причетні до переслідування активістів та журналістів. Представник Держдепартаменту не оголошував про будь-які обмеження щодо безпосередньо принца.

Під час передвиборчої кампанії Байден називав смерть Хашоггі “відвертим вбивством”. Він говорив про те, що журналіста “зарізали”, і закликав до “наслідків”. Також Байден закликав Саудівську Аравію до “відповідальності”, заявивши, що його адміністрація “перегляне відносини з королівством”. Він обіцяв, що покарає найвище керівництво Саудівської Аравії на відміну від адміністрації Трампа.

Адміністрація Байдена припинила військову допомогу для війни в Ємені під керівництвом Саудівської Аравії минулого місяця.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.