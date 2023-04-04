Virgin Orbit, аерокосмічна компанія, яка належить мільярдеру Річарду Бренсону, подала до суду заяву про банкрутство. Метою є продаж бізнесу.

Про це повідомило Reuters.

Компанія подала заяву про банкрутство до суду США, округу Делавер, згідно з главою 11 Кодексу США. Virgin Orbit не змогла забезпечити довгострокове фінансування, необхідне для відновлення після невдалого запуску ракети в січні 2022 року.

За словами генерального директора Virgin Orbit Дена Харта, на даному етапі банкрутство є найкращим шляхом для визначення, завершення ефективного та максимізуючого продажу.

Зазначимо, що перший запуск супутників у космос з території Великої Британії мав відбутися у січні 2022 року, але зазнав невдачі. Загалом ця місія стала шостою для Virgin Orbit та другою невдалою.