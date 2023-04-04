Про це повідомило Reuters.
Компанія подала заяву про банкрутство до суду США, округу Делавер, згідно з главою 11 Кодексу США. Virgin Orbit не змогла забезпечити довгострокове фінансування, необхідне для відновлення після невдалого запуску ракети в січні 2022 року.
За словами генерального директора Virgin Orbit Дена Харта, на даному етапі банкрутство є найкращим шляхом для визначення, завершення ефективного та максимізуючого продажу.
Зазначимо, що перший запуск супутників у космос з території Великої Британії мав відбутися у січні 2022 року, але зазнав невдачі. Загалом ця місія стала шостою для Virgin Orbit та другою невдалою.
Компанія намагалася знайти нове фінансування після невдалого запуску. Virgin Orbit зупинила роботу та звільнила майже всіх своїх співробітників 15 березня, щоб заощадити гроші.
Станом на 3 квітня ринкова вартість Virgin Orbit становила 65 млн доларів. Для порівняння, компанію оцінювали у 3 млрд доларів ще два роки тому.
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