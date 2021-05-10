Про це розповідають #Букви.
Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні
На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!
Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.
Самі фігури виготовили у Китаї за ескізами українських братів-скульпторів Богдана, Дмитра та Тараса Пилипонюків.
Динопарк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному.
Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.
Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з супроводжуючим, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.
Виставка тюльпанів на Співочому полі
Крім тюльпанів, в парку також можна побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.
Нагадаємо, що для виставки на Співочому полі висадили понад 500 тисяч цибулин, серед яких: тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато інших.
Коли: 7-23 травня.
Віртуальна екскурсія у Чорнобиль
Дата: 11-31 травня
До 35-х роковин трагедії Чорнобиля! Для мандрівників презентували мобільний додаток про Чорнобиль з доповненою реальністю, аудіо-гідами та розсекреченими документами КДБ.
Додаток виконує функцію віртуального гіда, надаючи інформацію завдяки:
- авторським аудіогідам,
- сферам 360°,
- AR-доповненням,
- історичним фото.
До уваги користувачів представлено 7 маршрутів та 44 локацій.
Інформація розміщена двома мовами, українською та англійською.
Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному оживити історію Чорнобиля.
Завантажити додаток можливо за посиланнями:
Панорама Києва – Екскурсія
З 1 до 30 травня 2021 року Пароплавна компанія “Гідропарк” відкриває маршрут “Панорама Києва”!
Це чудова можливість доторкнутись до історії нашого славетного міста і прекрасно провести час на борту теплохода.
На кожному пароплаві працює буфет.
Вартість квитків: від 75 до 200 грн.
Anne de Kyiv Fest – Міжнародний фестиваль
До Днів Європи! У Києві влаштують міжнародний фестиваль – Anne de Kyiv Fest!
Головна тема фестивалю – мистецько-історичні дослідження постатей Ярослава Мудрого, дружини його Інгігерди та їхніх дітей.
Коли: 13-16 травня.
Де: на Михайлівській площі, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулку до вулиці Десятинної) та на вулиці Десятинній.
Незалежність – Фестиваль американського кіно
У Києві пройде 11-ий Фестиваль американського кіно “Незалежність”!
Фестиваль пройде у гібридному форматі: у кінотеатрі “Жовтень” та частково онлайн.
Фестиваль проходить за підтримки Посольства США в Україні.
Коли: 13-19 травня.
Програма фільмів – ТУТ!