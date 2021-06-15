З 15-го по 13-е червня кияни та гості міста можуть відвідати фестиваль сільської естетики, побувати у найбільшому в Україні парку динозаврів. Крім того, для киян та гостей міста відкрилася виставка на Співочому полі - Планета диких тварин.

Про це розповідають #Букви.

Фестиваль Made in Ukraine: На селі

Завітайте на Фестиваль Made in Ukraine – “Село”!

Для гостей готують багато атмосферних розваг!

“Якщо ти не їдеш до села, то село їде до тебе. Ми, як справжні поціновувачі сільської естетики, просто не могли не відтворити цю красу на фестивалі. Атмосфера затишних хаток, ароматний запах соломи, бабусині серветочки та автентичний посуд – розбивають нам сердечко”, – додають організатори.

Коли: 19-21 червня.

Де: Контрактова площа.

Планета диких тварин – Виставка на Співочому полі

У столичному парку з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

Коли: 18 червня – 1 серпня.

Де: вул. Лаврська, 31.

Вартість квитків: дорослий – 100 грн, дитячий – 25 грн.

Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

Виставка ікон Софії Київської і Лаври

На хорах Софійського собору відкриють виставку іконопису з фондів національних заповідників – Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

На виставці презентують:

Ікони із зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;

Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;

Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.

Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.

Відкриття відбудеться 28 травня, о 15:30.

Через карантинні обмеження вхід за попередньою реєстрацією за тел. 097 859 62 26.

Angry Birds – Виставка квітів з нагоди Дня Києва

З нагоди Дня Києва! У парку “Перемога” готуються до відкриття виставки квітів!

Експозиція складатиметься з фігур персонажів відомого мультика – Angry Birds.

Самі фігури зварені з металевих каркасів. Їх заповнюють ґрунтом та різнобарвними бегоніями та колеусом.

Виставка діятиме з 7 червня по 18 липня.

Вхід вільний.

Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні

На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!

Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.

Самі фігури виготовили у Китаї за ескізами українських братів-скульпторів Богдана, Дмитра та Тараса Пилипонюків.

Динопарк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному.

Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.

Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю разом із тими, хто супроводжує, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.

Виставка – з 7 червня по 31 серпня

Квитки: 100-150 грн