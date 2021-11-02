На цьому тижні кияни та гості міста матимуть змогу відвідати фотовиставку присвячену війні на Донбасі. Крім того, заплановано багато музичних концертів та театральних вистав.

Про це повідомляють #Букви.

Donbas. Лінія фронту – Фотовиставка незалежного репортерського інтерактивного медіа Donbas Frontliner

12 жовтня – 2 листопада 2021 року. Вхід вільний.

Фотовиставка незалежного репортерського інтерактивного медіа Donbas Frontliner (Україна).

Представлені фотороботи Андрія Дубчака, Олени Максименко, Єви Фомичевої (Donbas Frontliner), також фотороботи київських авторів Валерія Лещинського, Тетяни Фоменко, Світлани Задоровської, Валеріана Антоновича (посмертно).

Куратор події – Валерій Лещинський

Creative/Art Director у Kyivphotos-Hall 2012

Спеціальні гості на відкритті – київська поетеса і бард Ірина Антонович і бард-рок тріо “Рок-н-Ролл на поляне”.

Про експозицію:

Російсько-українська війна триває сьомий рік. Але на сьогодні так складається, що українці все менше отримують у сучасній інтерактивній формі актуальну інформацію та глибокі текстові репортажі та світлини з фронту та прифронтової зони.

Donbas Frontliner – незалежне репортерське інтерактивне медіа про військовий конфлікт та гібридну війну РФ проти України. Кореспонденти і фоторепортери проєкту постійно фізично присутні на лінії фронту. Інтерактивність – одна з ключових інновацій Donbas Frontliner.

Ці документальні репортерські фотороботи, які представлені на цій виставці, завжди цікаві та цінні для усіх небайдужих громадян, активістів, волонтерів, чиновників і військових.

Керівник медіа – Андрій Дубчак.

Фестиваль “Короткий метр “ЛЕОНАРДО”

Для них головне – творити, втілювати у життя свої думки та мрії, розкривати свій талант, застосовувати несподівано здобуті та напрацьовані досвідом здібності і навички.

Одні намагаються змінити світ заради кохання, інші – для майбутніх поколінь, для слави, самоствердження, задоволення власних амбіцій, або заради самої творчості. Чиїсь спроби вдалі, а хтось залишається невизнаним та спустошеним.

Де: кінотеатр “Жовтень”.

Коли: з 28 жовтня.

Виставка ікон Софії Київської і Лаври

На хорах Софійського собору відкриють виставку іконопису з фондів національних заповідників – Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

На виставці презентують:

Ікони із зворотного боку іконостаса Андріївської церкви ХVІІІ ст., яка входить до складу Софійського заповідника;

Ікони та деталі з іконостасів Софійського собору;

Ікони та церковне гаптування з фондової колекції Києво-Печерського заповідника.

Виставка експонуватиметься у виставковій залі Софійського собору до лютого 2022 року.

Через карантинні обмеження вхід за попередньою реєстрацією за тел. 0 978 596 226.

Кіномистецтво на дотик – Виставка у темряві

З 30 серпня по 15 листопада в музеї “Третя після опівночі” буде доступна безплатна виставка кіномистецтва у темряві!

Її проводитиме незрячий гід.

“Здається, що ми знаємо героїв найпопулярніших улюблених фільмів та мультфільмів настільки, що безсумнівно впізнаємо їх навіть на дотик! Та чи дійсно вам вдасться відгадати персонажа у цілковитій темряві? Такій, що як не старайся, неможливо побачити ні-чо-го! Спробуйте свої сили в єдиному музеї у темряві в Україні “Третя після опівночі”, де екскурсії проводять незрячі гіди!” – додають організатори.

Де? Музей у темряві “Третя після опівночі” (вул. О. Гончара, 45В).

Коли: до 15 листопада

Для відвідування необхідно забронювати час за номером: (073) 345 03 00.

Виставка фіалок

Запрошуємо киян та гостей столиці на Виставку фіалок, де зможете побачити і оцінити неймовірне різноманіття та красу цих чарівних квітів!

Ви гарантовано отримаєте гарний настрій, масу позитивних емоцій і консультації по догляду за фіалками!

ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ!

Виставка відбудеться: 2 – 8 листопада з 10 :00 – 19:00.

За адресою: м.Київ, ст.м.Контрактова площа, вул. Хорива,19-В.

“Центр Української Культури та Мистецтва” (вихід з платформи в сторону без ескалатора).