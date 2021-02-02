З 2-го по 7-е лютого киян і гостей столиці чекає безліч культурних розваг: продовжується фестиваль повітряних куль, виставка справжніх тіл тварин. Також тиждень насичений вечорами класичної та сучасної музики. Своїх відвідувачів чекають і драматичні театри.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 30 січня. Початок – о 12.00.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.

Музика Світла. POL SOLONAR – Концерт у Планетарії

Київський Планетарій запрошує на повнокупольне музичне шоу у форматі 360ﹾ – Mузика Світла. POL SOLONAR!

На сцені виступить український композитор і піаніст, один з найвпливовіших представників неокласичної музики в країні – POL SOLONAR.

Коли: 2 лютого. Початок – о 19.30.

Де: вул. Велика Васильківська, 57/3.

Вартість квитків: 550-800 грн.

Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ

18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!

11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.

Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.

Де: ВДНГ, 1 павільйон.

Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.

Виставка фіалок у Києві

Виставка фіалок 2-14 лютого 2021 р. у Києві.

Чекаємо на вас з 11:00 до 18:00. Неділя до 17.00.

Місце проведення: приміщення водолікарні.

Адреса проведення: Київ, вул. Попудренка, 34. (3 хв. від станції метро Дарниця аба Чернігівська).

Будемо раді Вас бачити! Вхід вільний.

P. S. Вхід у масках. Зберігаємо безпечну дистанцію.

PRODIGY – Концерт Київського камерного оркестру

Програма:

В.А.Моцарт Струнний квартет №1 К.80

1. Adagio

2. Allegro

3. Menuetto and Trio

4. Rondo

Ф. Мендельсон-Бартольді Симфонія для струнного оркестру №7 ре мінор

1. Allegro

2. Andante (amorevole)

3. Menuetto

4. Allegro molto

Б.Бріттен “Проста симфонія» оп. 4

1. Boisterous Bourrée

2. Playful Pizzicato

3. Sentimental Sarabande

4. Frolicsome Finale

Онлайн концерт: Бетховен. Брамс

5 лютого академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Наталії Пономарчук представить німецьку музику ХІХ століття, а саме – твори Людвіга ван Бетховена та Йоганнеса Брамса.

Програма:

Л. Бетховен. Симфонія № 6 (“Пасторальна”) фа мажор, тв. 68

Й. Брамс. Концерт для скрипки з оркестром ре мажор, тв. 77

Про доступ до онлайн трансляцій концертів.

Щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн трансляцій концертів у Колонному залі імені Миколи Лисенка потрібно:

1. Оплатити доступ до онлайн трансляції.

2. Отримати електронний лист із персональним лінком на платформу перегляду.

3. Якщо ви не отримали лист із персональним лінком, перевірте папку “Спам”. У разі неотримання листа, напишіть повідомлення на адресу технічної підтримки: [email protected]

4. Мати мережу Інтернет, щоб дивитися концерт наживо.

5. Якщо відбулася зупинка сигналу із платформи, оновіть, будь ласка, лінк у браузері Інтернет доступу. Також не забувайте натискати зліва трикутник Play для відтворення трансляції.

6. Якщо все ж таки виникли технічні проблеми, напишіть, будь ласка, у службу підтримки – чат Контрамарки, який можна знайти на екрані поруч із плеєром відтворення.

Квитки доступу до онлайн-трансляції – ТУТ.

Шуберт, Мендельсон, Брамс – Концерт у Філармонії

Зі сцени лунатимуть твори трьох відомих композиторів – Шуберта, Мендельсона, Брамса.

Диригент – Ігор Пучков!

Тривалість концерту – 2 години.

Коли: 6 лютого. Початок – о 19.00.

Де: Володимирський узвіз, 2.

Вартість квитків: 70-350 грн.

Adriano Celentano – Кавер-шоу у Києві

На сцені виступить гурт – JACK LONDON.

Коли: 6 лютого. Початок – о 19.00.

Де: Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вартість квитків: від 550 грн.