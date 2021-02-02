#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Фестиваль повітряних куль на ВДНГ
Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.
Коли: 30 січня. Початок – о 12.00.
Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).
Вартість квитків: від 75 грн.
Музика Світла. POL SOLONAR – Концерт у Планетарії
Київський Планетарій запрошує на повнокупольне музичне шоу у форматі 360ﹾ – Mузика Світла. POL SOLONAR!
На сцені виступить український композитор і піаніст, один з найвпливовіших представників неокласичної музики в країні – POL SOLONAR.
Коли: 2 лютого. Початок – о 19.30.
Де: вул. Велика Васильківська, 57/3.
Вартість квитків: 550-800 грн.
Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ
18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!
11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.
Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.
Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.
Де: ВДНГ, 1 павільйон.
Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.
Виставка фіалок у Києві
Виставка фіалок 2-14 лютого 2021 р. у Києві.
Чекаємо на вас з 11:00 до 18:00. Неділя до 17.00.
Місце проведення: приміщення водолікарні.
Адреса проведення: Київ, вул. Попудренка, 34. (3 хв. від станції метро Дарниця аба Чернігівська).
Будемо раді Вас бачити! Вхід вільний.
P. S. Вхід у масках. Зберігаємо безпечну дистанцію.
PRODIGY – Концерт Київського камерного оркестру
Програма:
В.А.Моцарт Струнний квартет №1 К.80
1. Adagio
2. Allegro
3. Menuetto and Trio
4. Rondo
Ф. Мендельсон-Бартольді Симфонія для струнного оркестру №7 ре мінор
1. Allegro
2. Andante (amorevole)
3. Menuetto
4. Allegro molto
Б.Бріттен “Проста симфонія» оп. 4
1. Boisterous Bourrée
2. Playful Pizzicato
3. Sentimental Sarabande
4. Frolicsome Finale
Онлайн концерт: Бетховен. Брамс
5 лютого академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Наталії Пономарчук представить німецьку музику ХІХ століття, а саме – твори Людвіга ван Бетховена та Йоганнеса Брамса.
Програма:
Л. Бетховен. Симфонія № 6 (“Пасторальна”) фа мажор, тв. 68
Й. Брамс. Концерт для скрипки з оркестром ре мажор, тв. 77
Про доступ до онлайн трансляцій концертів.
Щоб слухати вишукану класику та улюблених виконавців наживо під час онлайн трансляцій концертів у Колонному залі імені Миколи Лисенка потрібно:
1. Оплатити доступ до онлайн трансляції.
2. Отримати електронний лист із персональним лінком на платформу перегляду.
3. Якщо ви не отримали лист із персональним лінком, перевірте папку “Спам”. У разі неотримання листа, напишіть повідомлення на адресу технічної підтримки: [email protected]
4. Мати мережу Інтернет, щоб дивитися концерт наживо.
5. Якщо відбулася зупинка сигналу із платформи, оновіть, будь ласка, лінк у браузері Інтернет доступу. Також не забувайте натискати зліва трикутник Play для відтворення трансляції.
6. Якщо все ж таки виникли технічні проблеми, напишіть, будь ласка, у службу підтримки – чат Контрамарки, який можна знайти на екрані поруч із плеєром відтворення.
Квитки доступу до онлайн-трансляції – ТУТ.
Шуберт, Мендельсон, Брамс – Концерт у Філармонії
Зі сцени лунатимуть твори трьох відомих композиторів – Шуберта, Мендельсона, Брамса.
Диригент – Ігор Пучков!
Тривалість концерту – 2 години.
Коли: 6 лютого. Початок – о 19.00.
Де: Володимирський узвіз, 2.
Вартість квитків: 70-350 грн.
Adriano Celentano – Кавер-шоу у Києві
На сцені виступить гурт – JACK LONDON.
Коли: 6 лютого. Початок – о 19.00.
Де: Алея Героїв Небесної Сотні, 1.
Вартість квитків: від 550 грн.