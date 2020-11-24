З 23-го по 29-е листопада киян і гостей столиці чекає екскурсія на фабрику ялинкових прикрас, фестиваль повітряних куль на ВДНГ та багато іншого.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

Фестиваль повітряних куль на ВДНГ

У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!

Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль з України та Європи.

Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.

Коли: 26-27 листопада. Початок – о 17.30.

Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).

Вартість квитків: від 75 грн.

Тиждень австрійського кіно

Програма фестивалю:

08.11. 20р. о 16.00 ПРОГРАМА КОРОТКОГО МЕТРА ARS ELECTRONICA-2019 / НАЙКРАЩІ КОРОТКОМЕТРАЖКИ З УСЬОГО СВІТУ

Колекція короткометражок представляє анімаційні стрічки, відеоарт, найкращі документальні та ігрові фільми австрійського фестивалю Ars Electronica 2019 в Лінці, який вже 9-й рік є партнером Тижня австрійського кіно в Україні.

15.11. 20р. о 16.00 ЯК Я НАВЧИВСЯ БУТИ ДИТИНОЮ / WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN

Країна: Австрія, Німеччина, 2019

Хронометраж: 140 хв.

Жанр: пригодницький фільм

Режисер: Руперт Хеннінг

У ролях: Валентин Хагг, Карл Марковіц, Сабіна Тімотео

22.11. 20р. ЗА ЛАШТУНКАМИ ВІДЕНСЬКОЇ ОПЕРИ / BACKSTAGE WIENER STAATSOPER

Країна: Австрія, 2019

Хронометраж: 96 хв.

Жанр: документальний фільм

Режисер: Стефан Доманіг

29.11. 20р. о 16.00 МІЙ ДРУГ ЗИҐМУНД ФРОЙД / DER TRAFIKANT

Країна: Австрія, Німеччина, 2018

Хронометраж: 117 хв.

Жанр: історична драма

Режисер: Ніколаус Лейтнер

У ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Кріш

Кіноклубний фестиваль триватиме до кінця листопада.

Барви свободи. Майдан мальований дітьми – Виставка

З нагоди сьомої річниці Революції Гідності! У Києві відкриють виставку “Барви свободи. Майдан мальований дітьми”!

Відкриття виставки відбудеться 21 листопада. Початок – об 11.00.

Ви побачите малюнки, створені дітьми від розповідей про Майдан.

“Щирість, безпосередність і символізм образів – дитячі твори крім мистецької вартості цінні ще й тим, що випромінюють оптимізм і віру в перемогу добра. Експонуватимуться роботи дітей з Києва та Полтавщини, а також кілька малюнків, створених дітьми для підтримки майданівців під час Революції Гідності – зі збірки Музею Майдану”, – зазначають організатори.

Виставка триватиме до 15 лютого.

Місце: виставковий простір просто неба “Майдан. Меморіал. Музей” (“Куб”) на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності (алея Героїв Небесної Сотні, 3-5, м. Київ).

Культурний маратон творчості

Культурний маратон творчості, де для участі абсолютно не важливий вік, рівень професійності митців. Головне – любов до мистецтва та бажання долучитися до маратону.

Що ми хочемо показати цим маратоном?

Що запит на культуру, на мистецтво існує. Незалежно, з якою метою дитина долучається до мистецтва: подальша професійна освіта чи розвиток себе, як особистості, мають бути для цього належні умови, можливість звітувати своїми навичками.

Маратон запрошує до участі не тільки дітей, а й їх батьків, родичів та друзів.

Єдине, що важливо – любов до мистецтва та бажання долучитися, та приналежність до Дарницького району міста Києва.