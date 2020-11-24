#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.
Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас
Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!
У програму входить:
- відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;
- музей історії іграшки та виставкових експозицій;
- казкове містечко Lemax;
- знайомство з головним чарівником фабрики;
- поштовий офіс Діда Мороза;
- майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;
- відвідування фірмового магазину іграшок.
Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.
Попередній запис – обов’язковий!
Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.
ROSHEN Winter Village – Святкове містечко
30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!
На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!
Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.
Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).
Коли: з 30 листопада.
Фестиваль повітряних куль на ВДНГ
У Києві влаштують Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія”!
Глядачі побачать унікальну виставу повітряних куль з України та Європи.
Фестиваль пройде з урахуванням всіх необхідних карантинних норм.
Коли: 26-27 листопада. Початок – о 17.30.
Де: ВДНГ (пр-т Академіка Глушкова, 1).
Вартість квитків: від 75 грн.
Тиждень австрійського кіно
Програма фестивалю:
08.11. 20р. о 16.00 ПРОГРАМА КОРОТКОГО МЕТРА ARS ELECTRONICA-2019 / НАЙКРАЩІ КОРОТКОМЕТРАЖКИ З УСЬОГО СВІТУ
Колекція короткометражок представляє анімаційні стрічки, відеоарт, найкращі документальні та ігрові фільми австрійського фестивалю Ars Electronica 2019 в Лінці, який вже 9-й рік є партнером Тижня австрійського кіно в Україні.
15.11. 20р. о 16.00 ЯК Я НАВЧИВСЯ БУТИ ДИТИНОЮ / WIE ICH LERNTE, BEI MIR SELBST KIND ZU SEIN
Країна: Австрія, Німеччина, 2019
Хронометраж: 140 хв.
Жанр: пригодницький фільм
Режисер: Руперт Хеннінг
У ролях: Валентин Хагг, Карл Марковіц, Сабіна Тімотео
22.11. 20р. ЗА ЛАШТУНКАМИ ВІДЕНСЬКОЇ ОПЕРИ / BACKSTAGE WIENER STAATSOPER
Країна: Австрія, 2019
Хронометраж: 96 хв.
Жанр: документальний фільм
Режисер: Стефан Доманіг
29.11. 20р. о 16.00 МІЙ ДРУГ ЗИҐМУНД ФРОЙД / DER TRAFIKANT
Країна: Австрія, Німеччина, 2018
Хронометраж: 117 хв.
Жанр: історична драма
Режисер: Ніколаус Лейтнер
У ролях: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханнес Кріш
Кіноклубний фестиваль триватиме до кінця листопада.
Барви свободи. Майдан мальований дітьми – Виставка
З нагоди сьомої річниці Революції Гідності! У Києві відкриють виставку “Барви свободи. Майдан мальований дітьми”!
Відкриття виставки відбудеться 21 листопада. Початок – об 11.00.
Ви побачите малюнки, створені дітьми від розповідей про Майдан.
“Щирість, безпосередність і символізм образів – дитячі твори крім мистецької вартості цінні ще й тим, що випромінюють оптимізм і віру в перемогу добра. Експонуватимуться роботи дітей з Києва та Полтавщини, а також кілька малюнків, створених дітьми для підтримки майданівців під час Революції Гідності – зі збірки Музею Майдану”, – зазначають організатори.
Виставка триватиме до 15 лютого.
Місце: виставковий простір просто неба “Майдан. Меморіал. Музей” (“Куб”) на місці майбутньої будівлі Національного музею Революції Гідності (алея Героїв Небесної Сотні, 3-5, м. Київ).
Культурний маратон творчості
Культурний маратон творчості, де для участі абсолютно не важливий вік, рівень професійності митців. Головне – любов до мистецтва та бажання долучитися до маратону.
Що ми хочемо показати цим маратоном?
Що запит на культуру, на мистецтво існує. Незалежно, з якою метою дитина долучається до мистецтва: подальша професійна освіта чи розвиток себе, як особистості, мають бути для цього належні умови, можливість звітувати своїми навичками.
Маратон запрошує до участі не тільки дітей, а й їх батьків, родичів та друзів.
Єдине, що важливо – любов до мистецтва та бажання долучитися, та приналежність до Дарницького району міста Києва.