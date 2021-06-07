З 7-го по 13-е червня кияни та гості міста можуть відвідати виставку квітів, побувати у найбільшому в Україні парку динозаврів.

Про це розповідають #Букви.

Angry Birds – Виставка квітів з нагоди Дня Києва

З нагоди Дня Києва! У парку “Перемога” готуються до відкриття виставки квітів!

Експозиція складатиметься з фігур персонажів відомого мультика – Angry Birds.

Самі фігури зварені з металевих каркасів. Їх заповнюють ґрунтом та різнобарвними бегоніями та колеусом.

Виставка діятиме з 7 червня по 18 липня.

Вхід вільний.

Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні

На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!

Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.

Самі фігури виготовили у Китаї за ескізами українських братів-скульпторів Богдана, Дмитра та Тараса Пилипонюків.

Динопарк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному.

Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.

Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю разом із тими, хто супроводжує, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.

Виставка – з 7 червня по 31 серпня

Квитки: 100-150 грн

Golden Music Collection – Велике симфонічне шоу

Велике симфонічне шоу у Києві – Golden Music Collection!

Ви почуєте найкращі саундтреки, хіти та музичні композиції оркестру Андрія Чорного, які були створені протягом останніх 5 років!

А ще на Вас чекають новинки, які не виконував жодний оркестр країни!

Тривалість концерту – 120 хв.

Коли: 7 червня. Початок – о 19.00.

Де: Жовтневий палац (м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Вартість квитків: 360-950 грн.

Art Saved Life festival – Благодійний фест

Завітайте на благодійний фестиваль Art Saved Life festival!

У програмі:

– кінотеатро просто неба,

– фуд-зони,

– мистецькі експозиції від кайфових художників,

– хіпстерський ярмарок,

– дитячі зони.

А ще на Вас чекає неймовірний концерт від топових українських артистів – ALINA PASH, CONSTANTINE, KRUTЬ, INGRET та ін.

Коли: 12 червня о 12.00.

Де: Галерея мистецтв “Лавра” (вул. Лаврська, 1).

Вартість квитків: від 250 грн.

Love is… – Найбільший фестиваль кохання

Зустрічайте! У Києві влаштують найбільший фестиваль кохання – Love is…!

На території розмістяться локації першого побачення, першого поцілунку та освідчення, першої сварки і примирення, і навіть зона для одруження.

Коли: 12-13 червня.

Де: Арт-завод “Платформа” (вул. Біломорська, 1).

Білети скоро у продажу!