Про це розповідають #Букви.
Angry Birds – Виставка квітів з нагоди Дня Києва
З нагоди Дня Києва! У парку “Перемога” готуються до відкриття виставки квітів!
Експозиція складатиметься з фігур персонажів відомого мультика – Angry Birds.
Самі фігури зварені з металевих каркасів. Їх заповнюють ґрунтом та різнобарвними бегоніями та колеусом.
Виставка діятиме з 7 червня по 18 липня.
Вхід вільний.
Динопарк – Найбільший парк динозаврів в Україні
На території Гідропарку відкрили першу чергу найбільшого парку динозаврів в Україні – Динопарк!
Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.
Самі фігури виготовили у Китаї за ескізами українських братів-скульпторів Богдана, Дмитра та Тараса Пилипонюків.
Динопарк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному.
Парк працює щодня з 10:00 до 21:00. Дитячий квиток (від 3 років до 12 років) коштує 100 грн, дорослий від 12 років – 150 грн.
Безкоштовний вхід доступний для дітей до 3 років, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю разом із тими, хто супроводжує, для учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО, для учасників бойових дій, для дітей до трьох років, дітей-іменинників, а також для кожної третьої та наступної дитини з багатодітної сім’ї.
Виставка – з 7 червня по 31 серпня
Квитки: 100-150 грн
Golden Music Collection – Велике симфонічне шоу
Велике симфонічне шоу у Києві – Golden Music Collection!
Ви почуєте найкращі саундтреки, хіти та музичні композиції оркестру Андрія Чорного, які були створені протягом останніх 5 років!
А ще на Вас чекають новинки, які не виконував жодний оркестр країни!
Тривалість концерту – 120 хв.
Коли: 7 червня. Початок – о 19.00.
Де: Жовтневий палац (м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1).
Вартість квитків: 360-950 грн.
Art Saved Life festival – Благодійний фест
Завітайте на благодійний фестиваль Art Saved Life festival!
У програмі:
– кінотеатро просто неба,
– фуд-зони,
– мистецькі експозиції від кайфових художників,
– хіпстерський ярмарок,
– дитячі зони.
А ще на Вас чекає неймовірний концерт від топових українських артистів – ALINA PASH, CONSTANTINE, KRUTЬ, INGRET та ін.
Коли: 12 червня о 12.00.
Де: Галерея мистецтв “Лавра” (вул. Лаврська, 1).
Вартість квитків: від 250 грн.
Love is… – Найбільший фестиваль кохання
Зустрічайте! У Києві влаштують найбільший фестиваль кохання – Love is…!
На території розмістяться локації першого побачення, першого поцілунку та освідчення, першої сварки і примирення, і навіть зона для одруження.
Коли: 12-13 червня.
Де: Арт-завод “Платформа” (вул. Біломорська, 1).
Білети скоро у продажу!