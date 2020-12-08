З 8-го грудня по 13-е грудня киян і гостей столиці чекає безліч передноворічних та передріздвяних дійств та розваг. Можна з'їздити на екскурсію на фабрику ялинкових прикрас, відвідати новорічну поштову резиденцію, зимову країну на ВДНГ, а у Великій лаврській дзвіниці працюватиме резиденція Святого Миколая.

#Букви розповідають, куди можна піти в Києві на цьому тижні.

Новорічна поштова резиденція на Головпоштамті

“Настав час, коли тисячі маленьких діток із сяйвом в очах сідають писати листи. Скоро тут з’являтимуться цікаві, щемкі та по-дитячому кумедні листи. А ми, як офіційні представники новорічного чарівника, готуємося передавати йому все-все-все. Цього року готуємо багато подарунків, а отримають їх автори й авторки найщиріших листів. Тож не марнуйте часу – записуйте адресу”, – додають організатори.

Кому: Новорічному чарівнику​.

Куди: місто Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001​.

Обов’язково вказуйте свою адресу, щоб отримати відповідь​!

Новорічна поштова резиденція триватиме до 30 грудня.

Екскурсії на фабрику ялинкових прикрас

Фабрика ялинкових прикрас запрошує на екскурсії та майстер-класи!

У програму входить:

відвідування склодувного цеху і художньої майстерні;

музей історії іграшки та виставкових експозицій;

казкове містечко Lemax;

знайомство з головним чарівником фабрики;

поштовий офіс Діда Мороза;

майстер-клас з розпису ялинкової іграшки;

відвідування фірмового магазину іграшок.

Тривалість екскурсії та майстре-класу – 90 хв.

Попередній запис – обов’язковий!

Де: 07850, Україна, Київська обл., смт Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, 1.

ROSHEN Winter Village – Святкове містечко

30 листопада на території Roshen Plaza розпочне роботу оновлений ROSHEN Winter Village!

На Вас чекає ковзанка, в центрі якої встановлять Новорічну ялинку!

Площа ковзанки становить майже 2 тис кв м. Відтак гості зможуть безпечно дотримуватися дистанції. Окрім того, для зменшення можливості скупчення людей в новому сезоні на ковзанці буде організована електронна черга.

Де: в Києві на Деміївській площі (пр. Науки,1).

Коли: з 30 листопада.

“Зимова країна на ВДНГ” знову об’єднає містян та гостей столиці

12 грудня тематичний парк зимового відпочинку та святкових подій України вже вшосте розпочне свою роботу. Цього року організатори не просто розширять територію розваг, але й адаптують локацію до нових карантинних реалій. Команда ВДНГ підготувала масштабну розважальну програму на свіжому повітрі: у “Зимовій Країні” збільшать площу ковзанки та тюбінгових гірок, створять окрему зону атракціонів просто неба, а також винесуть за межі павільйонів фудкорт та ярмарок подарунків.

12 грудня – 14 березня, Національний комплекс “Експоцентр України”

Вхід на територію парку — вільний

Намисто красних пісень і нові авторські аранжування народної музики

У програмі концерту добірні композиції з улюбленого глядачем циклу «Намисто красних пісень», у яскравих сучасних обробках і самобутньому виконанні співаків і солістів Академічного камерного хору “ХРЕЩАТИК”.

Також до програми увійшли авторські аранжування напрацьовані протягом останнього року, які із зрозумілих причин не мали концертного виконання.

Так що глядачі, які зберуться на концерт, побачать прем’єри живого виконання яскравих пісень, які мають численні уподобання у соціальних мережах.

Художній керівник і диригент – заслужений артист України Павло Струць

Хормейстер – заслужена артистка України Оксана Дондик.

Режисер-постановник – Анастасія Гнатюк, Наталія Бегма.

Автор проекту – Андрій Воїнов.

ДоДому на Різдво – Святковий фестиваль Online

7-25 грудня в онлайн-форматі відбудеться святковий фестиваль “ДоДому на Різдво”.

Це свято справжнього українського Різдва, на якому органічно об’єднаються традиції та сучасність. Фестиваль наповнить національний центр яскравою, магічною і затишною атмосферою.

З 7 по 25 грудня розповідатимуть про діяльність митців та їхні прекрасні вироби на сторінці фестивалю.

Більш детальну інформацію про подію можна отримати ТУТ!

Віденський Філармонічний Штраус-Оркестр у Києві

Основу репертуару колективу складають шедеври Гайдна, Брамса, Моцарта, представників династії Штраусов і іншої класики оперет.

Головний диригент і один з творців оркестру – Андраш Деак.

Коли: 11 грудня. Початок – о 19.30.

Де: Національний палац мистецтв Україна (вул. В. Васильківська, 103).

Вартість квитків: від 190 грн.

Динозаври морських глибин – Виставка на ВДНГ

18 аніматорних гігантських динозаврів покажуть у столичному ВДНГ!

11 грудня інтерактивно-освітня виставка “Динозаври морських глибин” відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція “Динозаври морських глибин” – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології – аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, – представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Для гарантованого комфорту гостей було введено продаж квитків на сайті dino.net.ua за часовими слотами.

Це допомагає уникнути одночасного скупчення великої кількості людей на виставці.

Де: ВДНГ, 1 павільйон.

Коли: 11 грудня 2020 – 14 березня 2021.