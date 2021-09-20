Про це повідомляє видання The New York Times.
Зазначається, що інцидент трапився у нью-йоркському ресторані Carmin. 24-річна власниця закладу попросила жінок показати їй сертифікати вакцинації. Жінки надали документи.
Водночас до закладу увійшли троє білих чоловіків, і лише один з них підтвердив свою вакцинацію. Жінок це обурило. Вони спровокували суперечку, а згодом і бійку.
За даними поліції, жінки травмували господиню ресторану. Постраждалу доставили до лікарні з подряпинами та синцями.
Адвокат жінок розповів журналістам, що під час спілкування з клієнтками власниця ресторану припустила, що їхні сертифікати вакцинації – підроблені. За його словами, вона також вдалася до “расистських висловлювань”.
Однак адвокатеса ресторану Carmin Керолін Річмонд спростувала ці заяви. За її словами, інцидент не має “жодного расистського підтексту”.
Судове засідання у справі має відбутися 5 жовтня.
Активісти руху Black Lives Matter повідомили, що готують акцію протесту під стінами ресторану.
- Раніше повідомляли, що у штаті Каліфорнія перейменували відомий гірськолижний курорт на озері Тахо, де раніше проводили Олімпійські ігри (1960), через звинувачення у расизмі та сексизмі. З 1949 року він називався Squaw Valley.