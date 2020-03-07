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Агентство Fitch підтвердило рейтинг України «B» з позитивним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B", який був присвоєний восени минулого року.

Субота, 7 березня 2020, 11:34

Про це повідомила пресслужба агентства.

“Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні “B”. Прогноз позитивний”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позитивний прогноз відображає очікування Fitch, що продовження взаємодії з МВФ в рамках нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного і ринкового), зміцнення макрофінансової стабільності та стійкості бюджету, а також зменшити можливості для реформування.

У Fitch також вказали, що Україна досягла істотного прогресу в утвердженні ряду реформ на законодавчому рівні, що сприятиме перспективам економічного зростання.

“Новий уряд був недавно призначений парламентом під керівництвом колишнього віце-прем’єра Дениса Шмигаля. Найближчі завдання для нового кабінету міністрів полягають у тому, щоб уникнути невизначеності щодо послідовності економічної політики, забезпечити плавний перехід в переговорному процесі до нової програми МВФ і зміцнити довіру до прихильності адміністрації президента Володимира Зеленського реформам”, – додали в агентстві.

  • 7 вересня міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг України з рівня “В-” до рівня “В”, давши позитивний прогноз.
  • Раніше Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні “B-” зі стабільним прогнозом.
  • У березні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозувало, що в поточному році ВВП України зросте на 3,2%, а в 2019 році – на 3,7%.
Теги: Fitch, МВФ, правительство, рейтинг

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