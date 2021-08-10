Про це повідомила пресслужба відомства.
СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої “спецслужби ЛНР” у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.
За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.
Зазначається, що 29 липня так званий розвідник “ЛНР” організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити.
Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів “псевдоспецслужби”.
- Раніше у Службі безпеки України повідомили про викриття та припинення діяльності агентурної мережі ФСБ Росії, яка функціонувала на території Херсонської області. Серед інформаторів мережі були правоохоронці та чиновники.