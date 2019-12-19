Про це повідомила прес-служба партії “Слуга народу“ у своєму Telegram-каналі.
“Якщо інші фракції і представники інших політичних сил не будуть займатися провокаціями та штучним затягуванням часу, ми розраховуємо, що наступного тижня нам вдасться пройти всі поправки до законопроєкту про ринок землі до кінця“, – заявив заступник голови аграрного комітету Павло Халімон.
Він зазначив, що для завершення роботи над правками встановлено додатковий графік засідань профільного комітету – 23, 24, 26, 27 грудня.
За словами Халімона, депутати підтримали таку пропозицію.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га).