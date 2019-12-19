Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики розглядатиме поправки до законопроєкту про обіг ринку землі сільськогосподарського призначення 23, 24, 26 і 27 грудня.

Про це повідомила прес-служба партії “Слуга народу“ у своєму Telegram-каналі.

“Якщо інші фракції і представники інших політичних сил не будуть займатися провокаціями та штучним затягуванням часу, ми розраховуємо, що наступного тижня нам вдасться пройти всі поправки до законопроєкту про ринок землі до кінця“, – заявив заступник голови аграрного комітету Павло Халімон.

Він зазначив, що для завершення роботи над правками встановлено додатковий графік засідань профільного комітету – 23, 24, 26, 27 грудня.

За словами Халімона, депутати підтримали таку пропозицію.