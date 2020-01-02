Про це повідомляє агенство Reuters.
У 2019 компанія Airbus продала 863 літака, що на три більше, ніж компанія планувала випустити за рік. У цей час основний конкурент компанії — американська Boeing — поставила тільки 345 літаків за 11 місяців поточного року.
При цьому за весь 2018 рік Boeing поставила 806 літаків, випередивши Airbus на шість позицій. З тих пір Airbus змогла збільшити поставки на 7,9% — з 800 до 860 літаків на рік. Для того, щоб досягти такого результату, компанія перейшла на 24-годинний режим роботи.
- В 2019 році в компанії Boeing вирішили на якийсь час припинити випуск літаків моделі 737 MAX. А віце-президент компанії Ерік Ліндблад, відповідальний за їх виробництво, прийняв рішення піти у відставку. Це пов’язано з двома авиакатастрофами за участю цієї моделі літаків.
- Перша відбулася в жовтні 2018 року. Тоді біля острова Ява (Індонезія) впав літак Boeing 737 MAX 8, на борту якого було 188 людей.
- Пізніше, в березні 2019, розбився Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, що слідував в Найробі. В авіакатастрофі загинули всі 157 осіб, які були на борту.