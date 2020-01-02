Про це повідомляє агенство Reuters.

У 2019 компанія Airbus продала 863 літака, що на три більше, ніж компанія планувала випустити за рік. У цей час основний конкурент компанії — американська Boeing — поставила тільки 345 літаків за 11 місяців поточного року.

При цьому за весь 2018 рік Boeing поставила 806 літаків, випередивши Airbus на шість позицій. З тих пір Airbus змогла збільшити поставки на 7,9% — з 800 до 860 літаків на рік. Для того, щоб досягти такого результату, компанія перейшла на 24-годинний режим роботи.