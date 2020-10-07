У понеділок ввечері, 5 жовтня, стало відомо про смерть академіка Національної Академії педагогічних наук України Ярослава Олійника. Смерть настала внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У повідомленні сказано, що Олійник був деканом географічного факультету КНУ ім. Шевченко, академіком, членом президії Національної академії педагогічних наук України та Академії наук вищої освіти України.

“Життя Ярослава Олійника було нерозривно пов’язано з КНУ імені Тараса Шевченка. Він пройшов шлях від студента університету до декана географічного факультету. Всі знали пана Ярослава, помічали його щирість і порядність, активність і доброзичливість, патріотизм і чуйність, обов’язковість і талант керівника, працьовитість і характерність”, – сказано в повідомленні.

Професор помер у віці 68 років.

В університеті висловили співчуття рідним і близьким Олійника.

Про смерть колеги також повідомив президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.

“Щойно стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті – коронавірус”, – написав Кремень.

За кілька днів до смерті Олійника без свідомості ушпиталили в Олександрівську лікарню Києва. Там він і помер.

Довідка. Ярослав Олійник народився 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області.

Голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних наук, голова асоціації деканів географічних і природничих факультетів вищих навчальних закладів України, Президент Українського географічного товариства, член навчально-методичної ради СНД з класичної університетської освіти.

Заслужений діяч науки і техніки України 2002 року. Почесний професор Полтавського університету споживчої кооперації. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня у 2009 році.

Фахівець у галузі теорії суспільної географії, регіональної політики і природокористування. Науковий керівник школи “Регіональні суспільно-географічні процеси”. Автор понад 500 наукових праць.