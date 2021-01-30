Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск похвалив гру Cyberpunk 2077, після чого акції розробників зі студії CD Projekt RED різко зросли.

Про це повідомляє CNBC.

Напередодні Ілон Маск заявив, що в новій моделі автомобіля Tesla Model S Plaid можна буде запустити гри The Witcher 3 і Cyberpunk 2077.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

“До речі, естетика Cyberpunk просто неймовірна”, – додав він.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Ці твіти привели до різкого зростання вартості акцій CD Projekt. Під час денних торгів в четвер акції виросли приблизно на 12,6 %.

Зазначається, що після випуску Cyberpunk акції компанії не росли, так як геймери скаржилися на кілька помилок і низьку продуктивність на старих консолях.

Sony навіть видалила гру зі свого цифрового магазину PlayStation Store через цю ситуацію і заявила, що запропонує гравцям повне повернення коштів.