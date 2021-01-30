Про це повідомляє CNBC.
Напередодні Ілон Маск заявив, що в новій моделі автомобіля Tesla Model S Plaid можна буде запустити гри The Witcher 3 і Cyberpunk 2077.
Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB
— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021
“До речі, естетика Cyberpunk просто неймовірна”, – додав він.
The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌.
— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021
Ці твіти привели до різкого зростання вартості акцій CD Projekt. Під час денних торгів в четвер акції виросли приблизно на 12,6 %.
Зазначається, що після випуску Cyberpunk акції компанії не росли, так як геймери скаржилися на кілька помилок і низьку продуктивність на старих консолях.
Sony навіть видалила гру зі свого цифрового магазину PlayStation Store через цю ситуацію і заявила, що запропонує гравцям повне повернення коштів.
- Інвестори-аматори підірвали американські фондові ринки та втерли носа інвесторам-професіоналам. У цій революції брали участь користувачі Reddit, інших соціальних мереж та навіть Ілон Маск. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.