Про це повідомляє CNBC.

Напередодні Ілон Маск заявив, що в новій моделі автомобіля Tesla Model S Plaid можна буде запустити гри The Witcher 3 і Cyberpunk 2077.

“До речі, естетика Cyberpunk просто неймовірна”, – додав він.

The esthetics of Cyberpunk are incredible btw. The interior design is👌.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021