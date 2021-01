#Букви розібралися, у чому феномен GameStop.

Несподіваний успіх

GameStop – це велика роздрібна мережа з продажу гральних консолей, відеоігор та ігрових аксесуарів для персональних комп’ютерів.

Історія цієї компанії розпочалася у кінці 90-х із маленької фірми Babbage’s. Пізніше ця фірма злилася з іншими. Так утворилася компанія GameStop.

Наразі магазини GameStop функціонують у 17 країнах світу. Однак ця компанія ніколи не приваблювала великих інвесторів, хоча й була доволі успішному у своїй сфері.

Але у 2021 році GameStop зробила справжній прорив. Хоча ні, не так. Інвестори-аматори та Ілон Маск спровокували вибух фондового ринку. Так увесь світ дізнався про GameStop.

Щоб зрозуміти масштаби ситуації навколо GameStop варто зазначити, що за розвитком подій стежить економічна команда президента Байдена та міністр фінансів США Джанет Еллен.

JUST IN: Jen Psaki on #GameStock stock activity: "Our economic team including Sec. Yellen and others are monitoring the situation. It’s a good reminder, though, that the stock market isn’t the only measure of the health of our economy." #GME pic.twitter.com/5hywniFVH8

Чому ціна акцій GameStop різко збільшилася?

Ціна акцій GameStop, яка ще у вівторок була зафіксована на рівні 147,98 доларів, вже перевищила 300 доларів. Однак такі рекордні показники не свідчать про успішність та цінність компанії. Ситуація швидше відображає війну між так званими “роздрібними інвесторами” (приватними підприємцями або звичайними людьми) та інституційними інвесторами (великі фірми з Уолл-стріт).

Створені аматорами хедж-фонди, під виглядом професіоналів, робили ставку на акції GameStop, використовуючи популярну техніку торгівлі “короткі продажі”. Тобто, відбувається наступна ситуація: велика інвестиційна компанія, така як хедж-фонд, намагається заробити гроші, зробивши ставку на те, що ціна акцій компанії впаде.

Під прицілом аматорів опинилися й інші компанії, зокрема Blackberry, AMC і Nokia Oyjis, які знаходяться в епіцентрі битви між хедж-фондами та великими інвесторами. Свої дії такі інвестори координували на платформі Reddit.

Серйозний бій розпочався минулого тижня, коли r/WallStreetBets зрозумів, що його користувачі, які придбали акції, ефективно контролювали пропозиції акцій GameStop в обігу. Тепер банки повинні придбати ці акції, щоб покрити зобов’язання за короткою ставкою, яку вони зробили. Reddit-інвестори відмовляються продавати.

Що таке короткі продажі?

Ключовим елементом цієї ситуації є так звані короткі продажі, коли хедж-фонд позичає акції компаній в інших інвесторів в надії, що їх вартість впаде.

Такий хедж-фонд продає ці акції на біржах, скажімо, за 10 доларів, чекає, коли вони впадуть в ціні до 5 доларів і скуповує їх назад. Потім ці позичені акції повертаються їхньому власнику, а фонду отримує прибуток.

Один з користувачів Twitter опублікував банальну, але дуже точну схему “коротких продажів”.

“Група мавп” у цій ситуації – це хаотична група інвесторів, організована в рамках субреддіту r/WallStreetBets, яка налічує понад 2 мільйони підписників. Минулого тижня один з них зрозумів, що GameStop знаходиться в “негативній плавкій” позиції. Це означає, що кількість “закритих акцій” – акцій, наданих інвесторам у позику, а отже повинні їх необхідно повернути, – була більшою, ніж кількість акцій, доступних для торгівлі.

Це означає, що, чим довше люди з r/WallStreetBets тримають свої акції GameStop, тим вищою стає їхня ціна.

Чи впливає на ситуацію GameStop?

Ні, не впливає. Востаннє компанія спілкувалася з інвесторами 11 січня, коли презентувала річний звіт. Тоді ж стало відомо, що продажі впали на 3,1% у порівнянні з 2019 роком.

Однак в той же день GameStop оголосив, що Райан Коен, відомий інвестор, який минулої осені купив 10% акцій компанії, увійшов до ради директорів разом з двома союзниками. Це викликало початковий стрибок в ціні акцій GameStop. Маленьким інвесторам це подобалося, вони вважали Коена рятівником компанії. Інвестиційні банки вважали, що їхні колеги-аматори повинні зробити відповідні ставки.

Втрати та прибутки

У вівторок акції GameStop були найпродаванішими цінними паперами у світі. Однак інвестори з Reddit як божевільні скуповують акції, задираючи вгору ціни та вичавлюючи професіоналів.

У такій напруженій ситуації великі біржові інвестори кинулися на ринок в спробі знизити втрати, але попит спровокував ще різкіше підвищення ціни.

В один з таких хедж-фондів, Melvin Capital Management, за даними ЗМІ, довелося вливати 2 млрд доларів, щоб покрити збитки після покупки акцій Gamestop.

Однак частина інвесторів з Reddit не боїться збитків, адже відчула кров.

Зокрема, аналітик Markets.com Ніл Вілсон заявив, що з чатів в Reddit стає зрозуміло, що бій трейдерів-аматорів з професіоналами Уолл-стріт – це глибоко персональна справа.

Водночас WallStreetBets Redditors похвалилися, що їхні кейси стрімко зросли до семизначної суми. Для реалізації цих прибутків, необхідно щоб хтось ліквідував свої акції. Однак інвестори з Reddit тримаються за свої акції та сподіваються побачити, як курс злетить до Місяця, чи до Марсу.

Популярний додаток на фондовому ринку, що дозволяє трейдерам-аматорам купувати ці акції без комісії, Robinhood ввів нові обмеження до свого застосунку, щоб заблокувати користувачам купувати або торгувати будь-якими популярними акціями Reddit r/WallStreetBets, зокрема GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Nokia та іншими. Користувачам все ще буде дозволено закрити наявні позиції, але вони не зможуть придбати більше акцій.

Очікувано, це рішення обурило членів субредіту WallStreetBets. Модератор спільноти інвесторів-аматорів наголосив на несправедливості того факту, що вони щодня не можуть робити нові інвестиції в акції, але традиційні фірми все ще можуть.

Individual investors are being stripped of their ability to trade on @RobinhoodApp

Meanwhile hedge funds and institutional investors can continue to trade as normal.

What do you call a market that removes retail investors ability to buy to save institutional investors shorts? https://t.co/G0hQFJDaG4

— wsb mod (@wsbmod) January 28, 2021