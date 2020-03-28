Американський актор театру і кіно Марк Блум, відомий, в тому числі, роллю у фільмі "Крокодил Данді", помер через ускладнення від COVID-19

Інформацію про смерть актора підтвердили в Twitter театральна група Playwrights Horizons, з якою він працював, а також виконавчий віце-президентка Гільдії кіноакторів США Ребекка Деймон.

Відомо, що Марк Блум помер 25 березня в одній з лікарень Нью-Йорка. Йому було 69 років.

“З любов’ю та важкими серцями Playwrights Horizons віддає данину пам’яті Марку Блуму, дорогому давньому другу та неперевершеному артисту. Спасибі, Марк, за все, що ти приніс в наш театр, а також в театрам та глядачів по всьому світу. Ми будемо сумувати за тобою”, — відзначили колеги актора.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb — Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020

Віце-президентка Гільдії кіноакторів США Ребекка Деймон повідомила, що причиною смерті актора стали ускладнення від COVID-19.

“З глибоким сумом я пишу, щоб поділитися новиною про те, що наш друг та колишній член правління Марк Блум помер в результаті ускладнень від коронавірусу”, — зазначила вона.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7 — Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020

Блум почав грати на сцені в 1970-х роках. З 1980-х почав зніматися в кіно та відомий своїми ролями у фільмах “Лавсік”, “Відчайдушно шукає Сьюзен”, “Тільки між друзями”, “Крокодил Данді”, “Клан Сопрано” і інших. Блум був активним членом Гільдії кіноакторів, працював в Нью-Йорку та національних радах.