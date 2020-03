Інформацію про смерть актора підтвердили в Twitter театральна група Playwrights Horizons, з якою він працював, а також виконавчий віце-президентка Гільдії кіноакторів США Ребекка Деймон.

Відомо, що Марк Блум помер 25 березня в одній з лікарень Нью-Йорка. Йому було 69 років.

“З любов’ю та важкими серцями Playwrights Horizons віддає данину пам’яті Марку Блуму, дорогому давньому другу та неперевершеному артисту. Спасибі, Марк, за все, що ти приніс в наш театр, а також в театрам та глядачів по всьому світу. Ми будемо сумувати за тобою”, — відзначили колеги актора.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

