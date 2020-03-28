Інформацію про смерть актора підтвердили в Twitter театральна група Playwrights Horizons, з якою він працював, а також виконавчий віце-президентка Гільдії кіноакторів США Ребекка Деймон.

Відомо, що Марк Блум помер 25 березня в одній з лікарень Нью-Йорка. Йому було 69 років.

“З любов’ю та важкими серцями Playwrights Horizons віддає данину пам’яті Марку Блуму, дорогому давньому другу та неперевершеному артисту. Спасибі, Марк, за все, що ти приніс в наш театр, а також в театрам та глядачів по всьому світу. Ми будемо сумувати за тобою”, — відзначили колеги актора.

Віце-президентка Гільдії кіноакторів США Ребекка Деймон повідомила, що причиною смерті актора стали ускладнення від COVID-19.

“З глибоким сумом я пишу, щоб поділитися новиною про те, що наш друг та колишній член правління Марк Блум помер в результаті ускладнень від коронавірусу”, — зазначила вона.

Блум почав грати на сцені в 1970-х роках. З 1980-х почав зніматися в кіно та відомий своїми ролями у фільмах “Лавсік”, “Відчайдушно шукає Сьюзен”, “Тільки між друзями”, “Крокодил Данді”, “Клан Сопрано” і інших. Блум був активним членом Гільдії кіноакторів, працював в Нью-Йорку та національних радах.