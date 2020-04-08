Про це повідомляє американський телеканал CBCS News.

За інформацією телеканалу, мешканці будинку престарілих The Enclaveat Round Rock Senior Living, розташованого в Техасі — рідному штаті Мак-Конегі, протягом декількох місяців просили актора приєднатися до них для гри в бінго.

Тепер, коли Мак-Конегі знаходиться на самоізоляції зі своєю сім’єю, він все ж прийняв запрошення. Гра відбувалася в режимі відеоконференції, а переможцю дістався приз — можливість задати Мак-Конегі будь-яке питання на свій розсуд.

During a time when we are all working to make lemonade out of lemons, we are so humbled that Matthew took the time to play our favorite game with us. As Matthew would say, let's turn this red light into a green light! Gepostet von The Enclave at Round Rock Senior Living am Sonntag, 5. April 2020

Мешканці The Enclave в Round Rock Senior Living залишилися задоволені цією зустріччю.

“Ви коли-небудь грали в віртуальне бінго з Меттью Мак-Конегі? Ви були б набагато крутіше, якби зробили це! Жителі The Enclave в Round Rock Senior Living отримали можливість пограти у віртуальний бінго з Меттью Мак-Конегі та його сім’єю! Дякуємо Меттью, його дружині Камілі та його мамі Кей за те, що вони прийняли наших жителів на кілька раундів віртуального бінго! Наші жителі чудово провели час за грою”, — йдеться в повідомленні на сторінці дома престарілих в Facebook.

Virtual Bingo with Matthew McConaughey! Ever play virtual bingo with #MatthewMcConaughey? You’d be a whole lot cooler if you did! The residents at The Enclave at Round Rock Senior Living got to play virtual bingo with #MatthewMcConaughey and his family! Thank you to Matthew, his wife Camila, and his mom Kay for hosting our residents for a few rounds of virtual bingo! Our residents had a great time playing, and they loved talking with Matthew about his family heritage and his favorite drink. Gepostet von The Enclave at Round Rock Senior Living am Sonntag, 5. April 2020