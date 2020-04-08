Спільнота Global Citizen спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) проведуть безкоштовний онлайн-концерт за участю світових зірок "One World: Together at Home" ("Єдиний світ: вдома разом").

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Мета проведення концерту – збір коштів на боротьбу з коронавірусів COVID-19.

Вести трансляцію будуть Джиммі Фаллон з “The Tonight Show”, Джиммі Кіммел з “Jimmy Kimmel Live” та Стівен Колберт з “The Late Show with Stephen Colbert”.

Виступати будуть: Леді Гага, Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Ейліш, Біллі Джо Армстронг з Green Day, Берн Бой, Кріс Мартін, Девід Бекхем, Едді Веддер, Елтон Джон, FINNEAS, Ідріс та Сабріна Ельба, Кіт Урбан, Керрі Вашингтон, Ланг Ланг, Ліззі, Малум, Пол Маккартні, Пріянка Чопра Джонас, Стіві Уандер та інші.

Транслювати концерт в прямому ефірі будуть всі великі стрімінговие сервіси, включаючи Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo та YouTube, а також телеканали ABC, NBC та CBS.

Концерт відбудеться у неділю, 19 квітня, о 03:00 за київським часом.