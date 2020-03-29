Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці ініціативи.

У заяві зазначається, що після посту батька Гандзюк в Facebook про відсторонення від справи заступника генпрокурора Віктора Трепака, завдяки якому в розслідуванні з’явилися успіхи, Венедіктова “дала команду обласному прокурору Херсонської області терміново везти батька Катерини в Київ, на зустріч з нею та народними депутатами”.

У заяві вказано, що Віктор Гандзюк відмовився їхати до Києва, але тиск на нього триває.

“Віктор Гандзюк… не зобов’язаний ризикувати своїм здоров‘ям, здоров’ям літньої людини з групи ризику критичного ураження вірусом COVID-19, заради забаганок пані Венедіктової. Віктор Гандзюк не зобов’язаний ризикувати своїм життям під час офіційного карантину задля зустрічі з депутатами, серед яких вже офіційно виявлено близько десятка хворих. Віктор Гандзюк не зобов’язаний ризикувати заради термінового порятунку репутації Ірини Венедіктової… Незважаючи на категоричну відмову кинути лікарню і їхати в Київ вже другий день продовжуються дзвінки, вмовляння та тиск з боку керівників області”, – наголошується в заяві.

Відзначається, що Віктор Гандзюк запропонував київським прокурорам поспілкуватися зі своїм адвокатом – Євгенією Закревською, яка також представляла інтереси Катерини Гандзюк. Але прокурори відмовили.

“З цього ми робимо ще один важливий висновок: Венедіктовій насправді байдуже до справи Гандзюк, і вона не готова комунікувати з адвокатами Каті і пана Віктора. Вона просто вирішила прикритись татом Катерини, відірвати його від роботи в лікарні під час епідемії, ризикнути його життям, щоб зняти красиву картинку для ЗМІ. Це ще більший сором, ніж розвал групи ефективних досі прокурорів. Це брутальна маячня з будь-якої точки зору. Ще більша маячня — це намагатись тиснути на батька заради власних інтересів, а не інтересів розслідування”, – сказано в заяві.

Раніше з’явилася інформація, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила Віктора Трепака від низки справ, в тому числі про вбивство Катерини Гандзюк. В результаті Трепак подав у відставку.

У відповідь на це батько Гандзюк назвав ганьбою дії нового генпрокурора.