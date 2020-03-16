До України екстрадували підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

Про це повідомляє прес-служба СБУ.
“Тільки що літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлений він і переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. Після прибуття в Україну Москаленко (Левін) буде доставлений в місце тимчасового утримання. Найближчим часом суд повинен обрати йому запобіжний захід”, – йдеться в повідомленні.
За словами голови СБУ Івана Баканова, для спецслужби є принциповим справа Катерини Гандзюк.
“Екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто вчинив злочин, чекає справедливе покарання”, – сказав він.
Нагадаємо, 4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну в підготовці і організації нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, яке призвело до її смерті. Зазначалося, що Левін є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангер. Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.
24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. 27 січня в Болгарії суд заарештував Левіна на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.
- У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили ще трьом особам. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.
- Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО. 20 січня 2020 року силовики проводили спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання, члени якого здійснювали насильство над людьми, підпалювали чуже майно. Місцеві ЗМІ називають ватажком цієї банди Ігоря Павловського.