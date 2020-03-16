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До України екстрадували підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

У Службі безпеки України повідомили, що в Україну екстрадували підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Понеділок, 16 березня 2020, 17:30

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Тільки що літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлений він і переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. Після прибуття в Україну Москаленко (Левін) буде доставлений в місце тимчасового утримання. Найближчим часом суд повинен обрати йому запобіжний захід”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови СБУ Івана Баканова, для спецслужби є принциповим справа Катерини Гандзюк.

“Екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто вчинив злочин, чекає справедливе покарання”, – сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну в підготовці і організації нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, яке призвело до її смерті. Зазначалося, що Левін є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангер. Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.

24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. 27 січня в Болгарії суд заарештував Левіна на 40 діб.  22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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