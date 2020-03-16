До України екстрадували підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

У Службі безпеки України повідомили, що в Україну екстрадували підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Тільки що літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлений він і переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. Після прибуття в Україну Москаленко (Левін) буде доставлений в місце тимчасового утримання. Найближчим часом суд повинен обрати йому запобіжний захід”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови СБУ Івана Баканова, для спецслужби є принциповим справа Катерини Гандзюк.

“Екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто вчинив злочин, чекає справедливе покарання”, – сказав він.