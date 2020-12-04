У четвер, 3 грудня, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs опублікували звіт, у якому спрогнозували вихід Tesla на обсяг продажів у 20 млн автомобілів до 2040 року.

Звіт аналітики розіслали своїм клієнтам, інформує видання Electrek.

Відомо, що Goldman Sachs підвищив прогноз вартості акцій Tesla з $455 до $780 за один цінний папір, обґрунтувавши це зміною ринкової кон’юнктури. Аналітики впевнені, що перехід на повністю електричні автомобілі буде відбуватися швидшими темпами, ніж очікувалося.

“Ціни на акумулятори падають навіть швидше, ніж ми припускали, внаслідок чого використання електромобілів стає більш економічно вигідним, і недавно в деяких регіонах збільшилася кількість нормативних пропозицій щодо обмеження або повної заборони продажів нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) протягом 10-20 років. Як наслідок, спільно з колегами по всьому світу ми вирішили підвищити наш прогноз проникнення електромобілів і тепер очікуємо, що такі моделі будуть складати 18% світових продажів у 2030 році і 29% у 2035 році (з підвищенням частки до 50% у 2035 році як у США, так і в Західній Європі), – йдеться у звіті.

За прогнозом, вже через 20 років компанія Ілона Маска буде продавати до 20 млн автомобілів щорічно та захопить понад 20% ринку.

Після цього прогнозу акції Tesla зросли більш ніж на 3%. Це сталося після зниження ціни вчора.

Однак експерти Electrek розкритикували прогноз Goldman Sachs. Видання пише, що цей аналітичний прогноз “відірваний від реальності”.

“Що стосується частки ринку Tesla у 2040 році, я не вірю, що вона може зберегти 20% частку у міру зростання ринку електромобілів. Ми бачили, що відбувається з часткою ринку Tesla, де інші виробники автомобілів зосереджують свої продажі електромобілів, як у Норвегії”, – сказав експерт видання.