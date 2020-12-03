Засновник автомобільної компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова до злиття з конкурентами, які випускають автомобілі з двигунами внутрішнього згорання.

Таку заяву засновник Tesla зробив в рамках церемонії вручення премії Axel Springer.

Так, глава видавничого дому Axel Springer Матіас Депфнер запитав Ілона Маска про те, чи розглядав він коли-небудь покупку іншої автомобільної компанії.

“Ми безумовно не хочемо робити вороже поглинання, але якби хтось сказав, що було б непогано об’єднатися з Tesla, ми б могли обговорити цю можливість. Але, знаєте, ми не хочемо, щоб це була ситуація ворожого поглинання ”, – відповів Маск.

При цьому він не уточнив, чи проводилися переговори про злиття з іншими компаніями.

Також Маск розповів, що ще у 2007 році, коли компанія представила свій перший автомобіль Tesla Roadster, конкуренти відреагували на це скептично та назвали їх “купкою дурнів”. Наразі стосунки між автовиробниками більш дружні.

Сьогодні Tesla є найціннішим виробником автомобілів у світі, перевершуючи конкурентів, які виробляють набагато більше автомобілів щороку. Інвестори вклали гроші в акції Tesla здебільшого тому, що вони розглядають її більше як технологічну компанію, ніж як виробника автомобілів, хоча переважна більшість її доходів сьогодні припадає на продаж автомобілів.

Однак Ілон Маск не уточнив, що Tesla фактично не може поглинути автовиробника, з яким укладе партнерську угоду. Для процесу поглинання компанія повинна мати реальну промисловість та капітал підприємства, а не персональний капітал власників.

Для цього автовиробник повинен налагодити систему регулярного продажу продукції. Таким чином компанія зможе залишатися прибутковою після того, як інвестори зажадають вивести свої вкладення.

Наразі Tesla не налагодила системне виробництво та продаж своїх автомобілів. Важливим недоліком є й те, що більшість країн світу не підготували інфраструктуру під електрокари компанії.