Медіаекспертка Інституту масової інформації та секретариня Комісії з журналістської етики Ірина Земляна закликала у суботу, 19 березня заблокувати проїзд фурам, котрі везуть у Росію та Білорусь заборонені товари через польсько-білоруський кордон.

Про це Ірина Земляна написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона планує повністю перекрити проїзд для фур. Земляна наголосила, що людей має бути багато, щоб поліція не змогла розігнати активістів, як минулого разу.

Блокування відбудеться на прикордонному пункті Кукурикі — Козловичі (Kukuryki – Kozłowiczy). Водночас тим, хто прямуватиме з Варшави, буде надано безкоштовний проїзд автобусами.

Виїзд до кордону – о 6:00 та 20:00 у суботу і о 6:00 у неділю. Повернення до Варшави відбудеться о 23:00 у суботу, та о 9:00 і 23:00 у неділю. Автобуси відправлятимуться з автостоянки “P+R Metro Wilanowska” (Aleja Wilanowska 236, Варшава).

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